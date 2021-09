AS Roma: mercoledì e giovedì vaccinazioni all’Olimpico. Fienga: “Club impegnato dall’inizio della pandemia”. Zingaretti: “Iniziativa intelligente”

AS ROMA NEWS – Nuova iniziativa della Roma, in collaborazione con la Regione Lazio, per contrastare la diffusione del Covid-19: lo Stadio Olimpico, come fa sapere la Roma, diventerà un punto di somministrazione vaccinale contro il Coronavirus nelle giornate di mercoledì e giovedì. Il comunicato del club:

“L’AS Roma comunica che, grazie a una nuova collaborazione con la Regione Lazio, mercoledì 22 e giovedì 23 settembre sarà operativo un punto di somministrazione vaccinale mobile della ASL Roma 1 contro il COVID-19 nei pressi dello Stadio Olimpico.

Tutti i cittadini non vaccinati di età superiore ai 12 anni provvisti di tessera sanitaria (minori accompagnati) potranno recarsi senza prenotazione presso la Piazza del Foro Italico nella giornata di mercoledì e presso Viale delle Olimpiadi nella giornata di giovedì, dove verrà somministrato dalle equipe sanitarie della ASL Roma 1 il vaccino Moderna.

I tifosi che si sottoporranno alla vaccinazione riceveranno un promo code che darà diritto ad uno sconto utilizzabile per l’acquisto di un biglietto delle partite casalinghe dell’AS Roma.

“È un’iniziativa intelligente e voglio ringraziare l’AS Roma per il contributo che ha voluto offrire alla campagna vaccinale della nostra regione”, ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “In questo modo andiamo incontro a chi ha ancora dei dubbi o a chi per diverse ragioni non ha ancora fatto il vaccino. Il messaggio che vogliamo dare è quello che ci consegna la realtà dei fatti: non avere paura del vaccino perché è il mezzo che abbiamo per sconfiggere il virus e tornare a goderci la libertà. Nel Lazio abbiamo già raggiunto oltre l’85% di copertura. Nel corso di questa iniziativa, dunque, vogliamo rendere il calcio, sicuramente tra gli sport più amati, lo strumento per difendere la nostra vita e quella degli altri”.

La sede vaccinale dello stadio Olimpico osserverà il seguente orario:

Mercoledì: dalle 14:00 alle 18:00 in piazza del Foro Italico.

Giovedì: dalle 14:00 alle 20:00 in viale delle Olimpiadi.

“Sin dall’inizio della pandemia l’AS Roma si è impegnata concretamente per aiutare i suoi tifosi e la Città a contrastare i pericoli del Covid”, ha affermato l’amministratore delegato dell’AS Roma, Guido Fienga. “Abbiamo distribuito mascherine sul territorio, camici e sistemi di protezione agli operatori sanitari, ventilatori polmonari agli ospedali. Ora affianchiamo la Regione Lazio e le istituzioni nella campagna vaccinale, incoraggiando i nostri tifosi a proteggersi con il vaccino. Speriamo di poter annunciare quanto prima a tutti i romanisti che si sono vaccinati che, proprio grazie al vaccino, potranno entrare allo stadio senza alcuna limitazione per seguire la loro squadra del cuore”.

Nel Lazio sono state superate le 8 milioni di somministrazioni complessive e oltre l’85% della popolazione adulta ha completato l’iter vaccinale. Se si considera la popolazione over 12 anni, si raggiunge quota 81%.

Cifre che testimoniano l’efficacia del lavoro condotto dalle strutture sanitarie, sotto la guida della Regione Lazio, e che motivano ulteriormente ad alzare il più possibile la percentuale di vaccinati per minimizzare la soglia di contagio.

(asroma.com)