AS Roma, presentata ufficialmente la terza maglia della stagione 2025/2026 (FOTO)

AS Roma e Adidas presentano il nuovo Kit Third 2025/26, che valorizza il patrimonio verde di Roma celebrando storia e innovazione. Il nuovo Kit Third per la stagione 2025/26 è ispirato alle aree verdi e ai giardini presenti in tutta la città di Roma. Il design riflette i colori e le atmosfere di questi spazi, offrendo un look fresco e distintivo per la nuova stagione.

Il colletto e le iconiche tre strisce adidas sulle spalle in verde, il logo adidas Originals e il trigramma tradizionale “ASR” in un vivace color giallo a contrasto su fondo bianco, creano un impatto visivo forte e distintivo caratterizzato anche da un pattern che richiama le geometrie tipiche dei giardini all’italiana.

Anche questa volta, adidas e AS Roma hanno lavorato insieme per valorizzare il ricco patrimonio identitario del club, attingendo all’archivio storico e ai dettagli dello stemma tradizionale con l’obiettivo di creare un prodotto che celebri la tradizione e l’innovazione.

Come per la Home, anche questa maglia è disponibile in due versioni, entrambe progettate per massimizzare le prestazioni in campo ed offrire ai tifosi due opzioni di acquisto. La versione AUTHENTIC, utilizzata dalla squadra, è realizzata con la tecnologia HEAT.RDY ed utilizza materiali all’avanguardia per massimizzare il flusso d’aria offrendo ai giocatori una sensazione di freschezza. La versione REPLICA è invece dotata della tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto.

Il nuovo Kit Third 2025/26 – che sarà indossato per la prima volta in occasione dell’amichevole del 26 luglio in programma in Germania al Fritz-Walter Stadion contro il Kaiserslautern – è disponibile all’acquisto dal 23 luglio, presso gli AS Roma Store e su store.asroma.com, nei punti vendita adidas selezionati, sull’app adidas, su adidas.it e nei negozi dell’official retail partner JD.

Fonte: asroma.com