AS Roma: “Un regalo di Natale speciale: il 1 gennaio alle 15 allenamento al Tre Fontane aperto ai tifosi” (COMUNICATO)

AS ROMA NEWS – In occasione del Natale e del nuovo anno la Roma ha deciso di ringraziare i tifosi con un regalo speciale. Come annunciato dal club giallorosso tramite un comunicato, mercoledì 1° gennaio alle ore 15 la squadra si allenerà allo Stadio Tre Fontane e la seduta sarà aperta ai sostenitori giallorossi.

Ecco la nota del club: “Un regalo di Natale speciale. E anche l’augurio migliore per il nuovo anno. Mercoledì 1 gennaio, alle 15:00, i cancelli del Tre Fontane saranno aperti ai nostri tifosi per assistere a una seduta di allenamento della Prima Squadra, guidata da mister Ranieri.

Sarà un’occasione per stare tutti insieme e spingere i nostri giocatori in un momento cruciale della stagione. Per partecipare è necessario prenotarsi gratuitamente al form dedicato, fino a esaurimento posti, a partire dal 27 dicembre“.

