Aureliano: “Lo pesta, ma non c’è nessuna azione fallosa”. Così la Sala VAR ignora il fallo su Baldanzi (VIDEO-AUDIO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nel corso di Open Var, il programma di DAZN che analizza i principali episodi arbitrali della giornata, è stato reso noto il dialogo tra Aureliano, in sala VAR, e l’arbitro La Penna durante i secondi concitati seguenti al fallo da rigore su Baldanzi che il direttore di gara non aveva fischiato.

Nell’audio si sente chiaramente La Penna urlare “Non è successo niente, niente!”, ai giocatori della Roma che stavano protestando per il fallo di Kyriakopoulos sul trequartista giallorosso.

A quel punto interviene Auteliano e la Sala VAR, che analizzano il contatto tra i due calciatori: “Gli dà un piccolo pestone sul piede, ma sta correndo e non sta guardando il pallone. Stanno correndo insieme, lui è fermo e lui sta guardando il pallone“.

L’azione viene rivista più volte, alla fine Aureliano dà la sentenza finale: “Puoi riprendere il gioco. Loro stanno correndo, lo pesta nel piede ma non fa alcuna azione fallosa, ok?”. Qui sotto il video con l’audio dell’episodio incriminato.



