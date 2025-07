Avviati i primi contatti per Rios: è lui il preferito di Gasperini. Il Palmeiras chiede 30 milioni

Richard Rios è finito nel mirino della AS Roma, che sta monitorando con attenzione il centrocampista del Palmeiras. La segnalazione sarebbe arrivata direttamente da Gasperini, già fautore dell’interesse per Wesley, altro profilo seguito con attenzione.

Il club brasiliano ha fissato il prezzo del cartellino del giocatore a 30 milioni di euro, una cifra che rappresenta al momento un ostacolo non indifferente per chi volesse tentare l’affondo. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora su Il Tempo, la dirigenza giallorossa avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per verificare la fattibilità dell’operazione e comprendere i margini di trattativa con il club sudamericano.

La trattativa è in una fase iniziale, ma il nome di Rios resta tra quelli più caldi sul taccuino della Roma per rinforzare il reparto di centrocampo.

Richard #Rios è un giocatore seguito con molta attenzione dalla #ASRoma, su precisa indicazione di Gasperini (così come per #Wesley). Il #Palmeiras oggi vuole 30 milioni per il centrocampista, già avviati i primi contatti per capire la fattibilità dell’affare@tempoweb pic.twitter.com/4NDAtk83tL — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 7, 2025