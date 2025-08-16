Bailey, avanti tutta: non convocato da Emery, Roma a un passo. Per lui pronta la cura Gasp

La Roma spinge per Leon Bailey, convinta di potersi assicurare a una formula molto conveniente un calciatore in grado di poter essere un cambio di primo livello per l’attacco di Gasperini.
Il giamaicano infatti è un calciatore esplosivo, velocissimo, bravo nell’uno contro uno, in grado di calciare con entrambi i piedi. Il suo difetto peggiore? La discontinuità. E qui entra in scena Gasp, che avrà il compito di renderlo più concreto ed efficace.
La Roma intanto sta per chiudere l’accordo con l’Aston Villa: sarà prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni. Gasperini lo valuterà nel corso della stagione sia come esterno di destra che di sinistra, e poi deciderà se varrà la pena trattenerlo a Trigoria oppure rispedirlo in Inghilterra.
L’affare sembra davvero a un passo dalla fumata bianca, con Bailey che non è stato convocato da Emery per l’esordio in Premier League contro il Newcastle. Un segnale importante che indica come il suo arrivo nella Capitale sia davvero vicinissimo.
Giallorossi.net – A. Fiorini
Buon giocatore giovane e di piede sinistro, l’ennesimo, dopo Soule’ Baldanzi e Dybala.
Il suo ruolo è quello in cui gioca Soule’ e non El Shaarawy.
Sancho invece gioca nel ruolo in cui siamo particolarmente carenti e cioè esterno sinistro.
Se arrivano tutti e due va benissimo altrimenti acquistiamo l’ennesimo giocatore che va adattato in un altro ruolo.
Tra qualche giorno capiremo tutto, se la società è riuscita a fare un buon lavoro o meno!! 🍉
ma c ha 28 anni, quale giovane? In prestito è un lusso, però se non convince più di tanto alla Roma torna subito in Inghilterra. Non ha 20 anni, 30 milioni per lui è un investimento pesante, viene da una stagione nera per gli infortuni. È un’ ottima occasione di mercato, ma a titolo definitivo non l’ avremmo mai preso. È il classico colpo di agosto, quando puoi trovare un buon giocatore a condizioni vantaggiose per completare la rosa
in realtà bailey sa giocare anche a sinistra cosa che ha fatto negli anni a Leverkusen con le stesse statistiche di quando gioca a destra in più oltre l’ala può fare anche l’esterno diventando anche un alternativa o il titolare di Wesley
Ricordiamoci che Petrachi aveva provato a prenderlo già nel 2019 dal Leverkusen, se non sbaglio nella trattativa per Schick.
Beh, speriamo che torni quello dell’epoca.
premetto non lo conosco Bailey ma un diritto di riscatto a 25 mil per un giamaicano di 28 anni mi sembrano un po troppi
speriamo vada bene come prestito per quest’anno ma non lo riscatterei mai, sia per eta sia per appeal e concretezza a livello tecnico/tattico del giocatore. poi se smentisce alla grande tutti contenti ma perché l’aston se ne libera cosi allora?
per Sancho pare che non è ancora del tutto convinto…direi non lo siamo manco noi convinti visto che so 2/3 anni che è sparito e prima di venire già se la tira e chiede tempo per vedere cosa offrono gli altri? aspetterei massimo 24 ore poi si va su altro, se vuoi venire viene subito con convinzione…pregare i giocatori anche no, solo giocatori convinti e con voglia di dare il sangue per la Roma
daje roma daje
eppure il giamaicano sono anni che gioca ad ottimi livelli se non conoscete il calcio internazionale non è colpa della Roma, se non vi sta bene neanche sancho allora andate a fare voi i direttori sportivi visto che siete tanto bravi
25 milioni ma senza obbligo, anche se dovesse fare benissimo si potrebbe trattare visto che mancherebbe un solo anno alla scadenza del suo contratto con l’ Aston villa. Dal punto di vista tecnico anche se mancino usa molto bene, soprattutto in conclusione, il destro, e’ veloce con buonissima tecnica, non un fenomeno ma con caratteristiche che non abbiamo in rosa, unica pecca l’ ingaggio alto, ma per un anno , viste le nostre necessita’ , si puo’ fare, se si dovesse rivelare un flop si rispedirebbe al mittente.
Ecco, abbiamo già etichettato Sancho come “uno che se la tira”…
Ma rifletti un attimo. Secondo te dovrebbe Lasciare il campionato Top in Europa, con il mondiale che si avvicina, con un ingaggio a 8 cifre per venire in un club di seconda fascia in Europa (lo so che fa male da sentire, ma è la realtà, è inutile fare finta di ignorarla…), con un ingaggio molto inferiore, senza neanche doverci o poterci pensare su? Così di getto, solo perché qui ce sta Er Colosseo ? Allora continuiamo coi calciatori romani e romanisti, va…..
a trullo magari te c’hai nulla da fare e te guardi il calcio mondiale su e giù per il globo, a me interessa guarda solo la Roma e il resto del tempo ho anche una vita
sancho se si fa sotto il borussia o altri che offrono un ingaggio superiore fa come rios all’epoca o pensi che tutti sognano di venire alla roma!? un po di sana realta vi farebbe bene o sogni sempre ad occhi aperti!? a me non pare convinto o aveva gia firmato…Contento tu a prendere giocatori svogliati che ti fanno fa il 6/7 posto contento tu de campa cosi, io voglio giocatori che in primis danno il sangue per la roma e poi 2 che siano forti
Sancho nun me pare se vole svena per noi, contento tu…
se sei cosi ferrato consiglia te Gasp e Massara
io sono d’accordo con Pintus, ci vogliono giocatori convinti non che vengono qua a prendere lo stipendio e il prossimo anno vediamo
se sei convinto firmi subito, Sancho cosa aspetta altrimenti? aspetta perché non è convinto ovvio. e ci sta il pensiero di volere solo giocatori convinti con voglia di andare oltre l’ostacolo per la Roma
si vede che a trullo & company piacciono i mercenari, gli indecisi, quelli che vengo alla Roma per lo stipendio e perché non me cerca nessun’altro
perché la verità è che bailey o sancho a parte noi, chi li ha cercati!? tutte le squadre euorpee certo
sempre forza Roma e sempre giocatori che danno tutto per la Roma
@trullo ma se sono anni che gioca ad ottimi livelli, come scrivi tu, allora Emery ci capisce poco come allenatore che non lo vede per niente nel suo progetto? manco come panchinaro lo vede? ok fidamose del trullo gran conoscitore del calcio mondiale e prossimo DS
Sempre Forza Roma
@SognoUnClubEuropeo hai detto ciò che dico io ma forse non mi capisci
non è convinto sancho anche per quello che scrivi tu, per me giocatori non convinti che vengono solo per la lauta paghetta stessero dando vengono
ne abbiamo avuti già troppi di mercenari che vengono solo per quello
daje Roma daje
ps: sancho al mondiale ci va solo se segna almeno 20 gol e fa almeno 10 assist visto i giocatori disponibili della nazionale inglese superiori a lui da anni
Io credo che la Roma si stia assicurando un prospetto che potrebbe diventare essenziale.
Considerando che Balzani secondo me è destinato a salutare se si troverà la formula giusta e che x Dybala ogni anno potrebbe essere l’ultimo, lui è Soulè rappresenterebbero il futuro…..
Con lui in rosa e Magari Sancho a sx, ancora di più mi sto convincendo che potremmo vedere Dybala prima punta…
Ha ragione Pop, Bailey è un buon giocatore. Ma serve anche Sancho. Due giocatori di seconda fascia ma che possono essere utili a Gasp.
io piglierei solo sancho.
Secondo me El Sharawy, se reggesse i 90minuti,è migliore sia di Baileys che di Sancho, in ogni caso mi sembra che tutti e tre non siano mostri di continuità…. Comunque ho l’impressione che Gasperini preferisca più Sancho a Baileys,il primo dei due che partirà titolare avrà più chance da giocarsi…
Ragazzi calma …con il livello mediocre cui si è ridotto il campionato italiano che rimane si il più tattico ma povero tecnicamente e di ritmo..2 come sancho e baily possono fare la differenza sopratutto sancho che ha ancora solo 25 anni essendo un classe 2000 e che potenzialmente e’ un Top assoluto…questi ragazzi hanno giocato in Germania e premier legue insomma ij campionati Top…se in Italia fa la differenza ancora Campioni di di quasi 40.come dzeko modric mikitarian a 36 KDB del Napoli a 34
