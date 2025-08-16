Bailey, avanti tutta: non convocato da Emery, Roma a un passo. Per lui pronta la cura Gasp

La Roma spinge per Leon Bailey, convinta di potersi assicurare a una formula molto conveniente un calciatore in grado di poter essere un cambio di primo livello per l’attacco di Gasperini.

Il giamaicano infatti è un calciatore esplosivo, velocissimo, bravo nell’uno contro uno, in grado di calciare con entrambi i piedi. Il suo difetto peggiore? La discontinuità. E qui entra in scena Gasp, che avrà il compito di renderlo più concreto ed efficace.

La Roma intanto sta per chiudere l’accordo con l’Aston Villa: sarà prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni. Gasperini lo valuterà nel corso della stagione sia come esterno di destra che di sinistra, e poi deciderà se varrà la pena trattenerlo a Trigoria oppure rispedirlo in Inghilterra.

L’affare sembra davvero a un passo dalla fumata bianca, con Bailey che non è stato convocato da Emery per l’esordio in Premier League contro il Newcastle. Un segnale importante che indica come il suo arrivo nella Capitale sia davvero vicinissimo.

Giallorossi.net – A. Fiorini