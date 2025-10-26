BAILEY: “Contento per la vittoria ma non della mia prestazione. Devo lavorare di più”

Leon Bailey parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Sassuolo-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa al Mapei Stadium.
LEON BAILEY A DAZN
Come ti senti?
“Molto contento della vittoria. Non ho fatto una grande prestazione, devo crescere e lavorare di più”.
Volevi tenerti la maglia, poi i tuoi compagni ti hanno costretto a darla ai tifosi. E’ vero?
“Sì, è vero. Ho passato tanti mesi lontano dalla squadra, ora sono felice di stare con questo gruppo ed è il motivo per cui l’hai fatto”.
Scarpa rotta per un fallo, ti era mai capitato?
“No, mai. Penso sia stato il benvenuto in Serie A. Ma non c’è problema, abbiamo tante scarpe a disposizione…”
È chiaro che Bailey è stato buttato nella mischia prima di aver recuperato una buona condizione atletica, ma non per questo si è tirato indietro.
In queste due prime partite ha cercato di dare il suo contributo per quello che ha potuto. Bisogna dargli tempo e fiducia senza dare giudizi avventati, come è abitudine dei sapientoni dell’etere capitolino.
Giocatore serio e realista, che deve trovare la condizione….daje che ci darai una grande mano…
Piano ragazzo mio!sei stato fuori tanto tempo nn hai fatto praticamente neanche il ritiro ci sara’ tempo! tanto la tecnica e saper giocare la palla quello nn puo sparire. Credo in te tantissimo!
Tutto giusto,
andiamo.
