BAILEY: “Contento per la vittoria ma non della mia prestazione. Devo lavorare di più”

Leon Bailey parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Sassuolo-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa al Mapei Stadium.

LEON BAILEY A DAZN

Come ti senti?

“Molto contento della vittoria. Non ho fatto una grande prestazione, devo crescere e lavorare di più”.

Volevi tenerti la maglia, poi i tuoi compagni ti hanno costretto a darla ai tifosi. E’ vero?

“Sì, è vero. Ho passato tanti mesi lontano dalla squadra, ora sono felice di stare con questo gruppo ed è il motivo per cui l’hai fatto”.

Scarpa rotta per un fallo, ti era mai capitato?

“No, mai. Penso sia stato il benvenuto in Serie A. Ma non c’è problema, abbiamo tante scarpe a disposizione…”