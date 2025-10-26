BAILEY: “Contento per la vittoria ma non della mia prestazione. Devo lavorare di più”

5
29

Leon Bailey parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Sassuolo-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa al Mapei Stadium.

LEON BAILEY A DAZN 

Come ti senti?
“Molto contento della vittoria. Non ho fatto una grande prestazione, devo crescere e lavorare di più”.

Volevi tenerti la maglia, poi i tuoi compagni ti hanno costretto a darla ai tifosi. E’ vero?
“Sì, è vero. Ho passato tanti mesi lontano dalla squadra, ora sono felice di stare con questo gruppo ed è il motivo per cui l’hai fatto”.

Scarpa rotta per un fallo, ti era mai capitato?
“No, mai. Penso sia stato il benvenuto in Serie A. Ma non c’è problema, abbiamo tante scarpe a disposizione…”

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteDYBALA: “Viviamo il primo posto con tranquillità, è ancora lunghissima. Il gol? Mia moglie mi stava mettendo pressione…”
Articolo successivoGROSSO: “Meritavamo qualcosa di più. La Roma ha approfittato di una nostra ingenuità”

5 Commenti

  2. È chiaro che Bailey è stato buttato nella mischia prima di aver recuperato una buona condizione atletica, ma non per questo si è tirato indietro.
    In queste due prime partite ha cercato di dare il suo contributo per quello che ha potuto. Bisogna dargli tempo e fiducia senza dare giudizi avventati, come è abitudine dei sapientoni dell’etere capitolino.

  4. Piano ragazzo mio!sei stato fuori tanto tempo nn hai fatto praticamente neanche il ritiro ci sara’ tempo! tanto la tecnica e saper giocare la palla quello nn puo sparire. Credo in te tantissimo!

  6. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome