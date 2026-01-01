Bailey, dall’Inghilterra: la Roma vuole interrompere il prestito con l’Aston Villa

I primi mesi in giallorosso non hanno lasciato il segno. Tra problemi fisici, rendimento al di sotto delle aspettative e zero gol all’attivo, l’avventura di Leon Bailey alla Roma sembra già arrivata ai titoli di coda.
Il club giallorosso, infatti, starebbe valutando seriamente l’interruzione anticipata del prestito per rimandare il giamaicano all’Aston Villa e liberare uno slot utile per i rinforzi offensivi richiesti da Gian Piero Gasperini.
Arrivato in estate con l’obiettivo di portare fantasia e imprevedibilità a un reparto in difficoltà, Bailey non è mai riuscito a incidere davvero. In 10 presenze complessive tra Serie A ed Europa League, il suo bilancio parla chiaro: nessun gol (a parte una rete annullata per fuorigioco contro il Celtic) e un solo assist. Troppo poco per un giocatore chiamato a fare la differenza.
Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, la decisione della Roma sarebbe legata anche alle strategie di mercato imminenti. Massara lavora per chiudere nuovi innesti in attacco e la possibile uscita di Bailey faciliterebbe le manovre in entrata, sia a livello tecnico che regolamentare.
Di Bailey, più che le giocate, resteranno probabilmente le uscite sopra le righe dell’entourage. In campo, invece, il contributo non è mai arrivato. E a Trigoria, ora, si guarda già oltre.
Fonti: Daily Mail
