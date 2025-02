BALDANZI: “La direzione arbitrale mi ha infastidito, le decisioni si sono fatte sentire. Vogliamo passare il turno a tutti i costi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tommaso Baldanzi parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Porto-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di andata del playoff di Europa League appena conclusa allo stadio Do Dragao:

Ti ha infastidito la direzione di gara?

“A caldo sicuramente, però penso che dobbiamo concentrarci sulla nostra partita, abbiamo giocato bene, poi sì, le decisioni arbitrali si sono fatte sentire, ma adesso c’è il ritorno e bisogna pensare a quello”.

Sei entrato bene, hai anche rischiato di fare gol subito.

“Sì, sono entrato bene e ci tenevo a dare una scossa alla partita, per noi è molto importante la competizione”.

Sul ritorno.

“Ora devono venire da noi dove sappiamo che i nostri tifosi ci hanno dato sempre una mano, per loro non sarà facile, ma neanche per noi, ma vogliamo passare a tutti i costi il turno”.