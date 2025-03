BALDANZI: “Potevamo fare più gol, colpa anche mia. Al ritorno sarà dura ma ora vogliamo passare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tommaso Baldanzi parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Athletic Bilbao. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di andata degli ottavi di finale di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

Come avete festeggiato?

“Abbiamo festeggiato molto, era un avversario difficile, peccato perchè potevamo fare più gol, io compreso. Ci prendiamo questa vittoria, ma al ritorno sarà dura”.

Siete venuti fuori con i cambi anche stavolta…

“Anche chi è entrato lo ha fatto benissimo, vincere ci serviva per il ritorno e ora vogliamo passare”

Dimenticati quel tiro, stai diventando titolare di questa squadra…

“Sono felicissimo, e ti ringrazio per le belle parole. Sto lavorando sulla fase difensiva per coesistere con Dybala. Mi dispiace per quell’occasione, ma l’importante era vincere”