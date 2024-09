Baldanzi resta con la nazionale U21: le sue condizioni non destano preoccupazioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo Enzo Le Fee, arrivano buone notizie anche sul fronte Tommaso Baldanzi.

Il centrocampista giallorosso era stato colpito duramente nella zona lombare durante il match dell’Italia U21 contro i pari età di San Marino. Il dolore era stato talmente intenso che Baldanzi era stato costretto al cambio.

Il giocatore però non desta particolari preoccupazioni, tanto che il ct azzurro Carmine Nunziata ha deciso di tenerlo con sé in vista del prossimo impegno della nazionale contro la Norvegia. Un’altra buona notizia per De Rossi in vista di Genoa-Roma di domenica 15 settembre.

