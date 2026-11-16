Balerdi, il paradosso continua: in Argentina lo bocciano, Gasperini vede un altro giocatore

In Argentina lo hanno nuovamente messo sul banco degli imputati, in Francia sono tornati a ricordarne gli errori. Eppure a Roma Leonardo Balerdi continua a godere della fiducia di Gian Piero Gasperini. Il difensore argentino vive un curioso paradosso: protagonista di prestazioni importanti in giallorosso, ma costantemente esposto a critiche durissime quando qualcosa va storto. L’ultimo episodio è arrivato nell’amichevole persa per 2-1 dall’Argentina contro l’Uruguay.

Alla Bombonera, Balerdi è finito suo malgrado sul tabellino con un autogol al 48′, quando un tentativo di rinvio di Lisandro Martinez lo ha colpito spedendo il pallone alle spalle del portiere Rulli. Una deviazione fortuita, che tuttavia ha riacceso le polemiche. Il quotidiano argentino Clarín ha bocciato la sua prestazione, sottolineando anche le difficoltà nei contrasti con gli attaccanti avversari. Sui social sono comparsi giudizi ancora più pesanti, ripresi anche dalla stampa francese.

La realtà romanista, però, racconta una storia differente, anche se non priva di ombre. Nelle prime settimane Balerdi ha convinto per aggressività, velocità e capacità di difendere in avanti, caratteristiche particolarmente apprezzate da Gasperini. Il momento più alto è arrivato al Maradona, quando il centrale ha segnato una doppietta nel 3-3 contro il Napoli, permettendo alla Roma di recuperare due volte lo svantaggio.

Anche i numeri aiutano a inquadrare il suo rendimento. Secondo i dati Opta, finora Balerdi ha collezionato 11 presenze complessive tra Serie A e Champions League, per un totale di 639 minuti, segnando due reti. Nell’ultima apparizione con il club, contro il Sassuolo, ha completato 52 passaggi su 54 e vinto entrambi i contrasti registrati. Indicatori che confermano la qualità del suo contributo, pur senza cancellare le disattenzioni.

Perché gli errori ci sono stati, e alcuni hanno pesato parecchio. A Manchester, contro lo United, un clamoroso pallone mancato ha favorito il gol del momentaneo 2-2 di Cunha, macchiando una prestazione fino a quel momento convincente. Anche con l’Uruguay, al di là dell’autorete sfortunata, il difensore ha vissuto momenti complicati. È probabilmente questo il suo limite principale: alternare interventi di grande livello a disattenzioni che rischiano di compromettere il lavoro svolto.

Gasperini, però, ne conosce bene le qualità. Dopo la doppietta di Napoli lo aveva definito “un grande rinforzo per me”, sottolineandone energia e capacità di adattamento. E la Roma, secondo le indiscrezioni di mercato delle scorse settimane, resta orientata a riscattarlo dal Marsiglia, con un’operazione che potrebbe costare tra gli 11 e i 14 milioni di euro in base alle presenze.

Il prossimo appuntamento con la nazionale argentina, contro il Costa Rica, offrirà a Balerdi una possibilità immediata di riscatto. Ma al di là dei giudizi opposti tra Italia e Sudamerica, la questione per la Roma è piuttosto chiara: trasformare un difensore dalle grandi potenzialità in un giocatore affidabile anche nei momenti decisivi. Perché il talento non sembra in discussione. La continuità, invece, è ancora tutta da conquistare.

Redazione Giallorossi.net