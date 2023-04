BAYER LEVERKUSEN-ROMA: info biglietti

NOTIZIE AS ROMA – Giovedì 18 maggio alle ore 21 alla BayArena andrà in scena il match tra Bayer Leverkusen e Roma, valido per il ritorno della semifinale di Europa League. Come annunciato dalla società giallorossa sul proprio sito, i tagliandi per il settore ospiti costeranno 15 euro e saranno venduti (agli Abbonati Serie A) a partire dalle ore 12 del 2 maggio. La vendita liberà inizierà il 4 maggio alle ore 12:30. La nota ufficiale.

“Dalle 12 di martedì 2 alle 15 di venerdì 5 maggio sarà possibile acquistare i tagliandi per la trasferta di Leverkusen. La gara Bayer Leverkusen-Roma è in programma il 18 maggio alle ore 21, vale il ritorno delle semifinali di Europa League.

Modalità di acquisto

La procedura online prevede l’acquisto di un voucher pdf che darà diritto alla ricezione via mail del biglietto valido per l’accesso alla BayArena di Leverkusen.

In tutte le fasi di vendita, potrà essere richiesto massimo un biglietto per transazione.

Il biglietto in formato PDF sarà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di acquisto del voucher, entro le ore 18 di martedì 16 maggio 2023.

La vendita si articolerà in due fasi, andiamo a scoprire quali!

Fasi di acquisto voucher su asroma.com

FASE 1: riservata ai titolari di Abbonamento Serie A Tim 2022-23 (Classic e Plus).

Sarà attiva dalle 12 di martedì 2 alle 11.59 di giovedì 4 maggio 2023. Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito nell’apposito campo il PNR dell’abbonamento Serie A 22-23.

FASE 2 (eventuale): vendita libera dalle 12.30 di giovedì 4, alle ore 15 di venerdì 5 maggio 2023. Potrà essere acquistato un solo voucher per transazione.

Il costo dei biglietti è di 15 euro.

Info sui biglietti e sull’accesso allo stadio

Il voucher ottenuto al termine del processo di acquisto non costituisce il titolo di accesso allo stadio e l’acquisto non costituirà alcun diritto di prelazione per l’eventuale finale. Su indicazione del club ospitante, non sarà possibile scegliere il posto e l’assegnazione avverrà a partire dal settore SG1. Per questa partita, al fine di ottenere la massima capienza disponibile, il settore ospiti sarà configurato in modalità “Standing Room” (sola disponibilità di posti in piedi).

Il biglietto (titolo di accesso per lo stadio BayArena di Leverkusen) sarà inviato da AS Roma entro le ore 18 di martedì 16 maggio, all’indirizzo mail inserito in fase di acquisto su asroma.com.

Il biglietto non riporterà il nominativo. Le generalità del titolare saranno acquisite ai fini di sicurezza e trasmesse alle Autorità Italiane e Tedesche. Eventuali variazioni o errori sui nominativi comunicati in fase di acquisto, dovranno essere segnalati all’indirizzo mail trasferta@asroma.it oppure al Contact Center AS Roma entro e non oltre le ore 15 di venerdì 5 maggio. Non saranno prese in considerazione ulteriori richieste oltre tale data.

In fase di acquisto nella fase di prelazione sarà possibile intestare il biglietto anche ad un nominativo diverso da quello titolare dell’abbonamento.

L’acquisto del biglietto comporta l’integrale accettazione del regolamento d’uso dello Stadio disponibile sul sito web ufficiale del club ospitante, nonché il rispetto del codice di condotta AS Roma disponibile qui.

Per accedere allo Stadio sarà obbligatorio presentare il biglietto stampato o mostrarlo direttamente dallo smartphone.

Non sarà consentito l’accesso al settore ospiti con biglietti validi per altri settori dello stadio BayArena.

Per richiedere la prenotazione dei biglietti riservati ai tifosi invalidi su sedia a rotelle, è necessario inviare una mail a slo@asroma.it o dao@asroma.it.

Informazioni dettagliate relative al meeting point e alle regole di accesso allo stadio saranno comunicate successivamente all’invio dei biglietti.

AS Roma, inoltre, raccomanda a tutti i propri tifosi di non recarsi in Germania per la gara senza essere già in possesso del biglietto valido per il settore ospiti e di verificare attentamente i requisiti di viaggio richiesti dalle autorità locali.

Per maggiori informazioni o in caso di mancata ricezione del biglietto è possibile scrivere una mail all’indirizzo trasferta@asroma.it o chiamare il contact center allo 06/89386000 (lun-ven 9:30-18:30)”.

Fonte: asroma.com