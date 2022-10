Belotti o Abraham? Mou pronto a sovvertire le gerarchie in attacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – C’è un grande rebus di formazione ancora da sciogliere a poche ore dal fischio d’inizio di Roma-Betis.

Si tratta dell’attaccante titolare che l’allenatore farà giocare al centro del reparto avanzato: la presenza in conferenza stampa di Belotti ha fatto impennare le chance del Gallo, ma non è così scontato che sarà l’ex granata a scendere in campo stasera dal primo minuto.

L’importanza della partita spingerà Mourinho a scegliere la formazione migliore, e quindi in teoria dovrebbe essere Abraham il centravanti titolare. Ma le ultime apparizioni opache dell’inglese potrebbero spingere lo Special One a cambiare la gerarchia in attacco. Poco probabile che il tecnico decida di far giocare i due attaccanti insieme, se non per necessità a partita in corso.

Nessun cambiamento in difesa, con Smalling che forse rifiaterà domenica contro il Lecce. A centrocampo confermata la coppia Matic-Cristante con Camara ancora in panchina, mentre a sinistra Zalewski potrebbe essere preferito a Spinazzola: altro rebus da sciogliere solo in prossimità del match.

