Leonardo Balerdi ha sorpreso anche chi lo conosce molto bene. Mehdi Benatia, ex difensore della Roma ed ex direttore sportivo del Marsiglia, ha espresso parole di grande stima nei confronti del centrale argentino, approdato nella Capitale la scorsa estate.

Intervenuto ai microfoni di Canal+, il marocchino ha ammesso di essere rimasto impressionato dal rendimento del suo ex giocatore agli ordini di Gasperini: “Sono rimasto stupito dal suo impatto in Serie A”. Benatia ha poi sottolineato le caratteristiche che rendono Balerdi particolarmente adatto al calcio del tecnico giallorosso: “Per me è un difensore moderno, capace di difendere con personalità e di lasciarsi 60 metri alle spalle”.

L’ex centrale giallorosso non ha nascosto i limiti dell’argentino, in particolare qualche calo di concentrazione, lasciandosi però andare a un paragone prestigioso: “Certo, commette errori e se non li facesse, forse sarebbe al Real Madrid”. A conquistare Benatia è soprattutto la personalità del difensore, la sua capacità di assumersi responsabilità anche nelle situazioni più complicate: “Lo stimo perché è uno che non si nasconde mai”.

Fonte: Canal+