BETIS-ROMA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma pareggia 1 a 1 sul campo del Betis grazie a un gol di Belotti che risponde al vantaggio iniziale di Canales. Prestazione accorta dei giallorossi, che però si sono accontentati del punto senza avere troppo coraggio.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Benito Villamarin per affrontare gli spagnoli nella terza giornata del girone C di Europa League:

Rui Patricio 6 – La deviazione di Ibanez rende impossibile intervenire sulla conclusione di Canales che sblocca il match. Gli spagnoli tirano poco e quasi mai nello specchio, per lui serata tutto sommato tranquilla.

Mancini 6,5 – Ha ricominciato a prendere un giallo a partita. Ma quella di stasera è stata una prestazione attenta e senza sbavature.

Smalling 6,5 – Ha il suo bel lavoro da fare, ma è sempre attento nelle chiusure. Non concede nulla a William Josè.

Ibanez 6 – Sfortunato in occasione del gol del Betis. Puntuale nelle chiusure, con qualche perdonabile leggerezza.

Zalewski 6,5 – Cerca di dare il suo contributo con qualche bel cross e un paio di guizzi dei suoi. Non gli si può chiedere di più in questo ruolo inedito.

Matic 5 – Poco incisivo in mezzo al campo, si fa apprezzare solo per un lancio sprecato da Abraham. Dal 46′ Camara 6,5 – Subito decisivo con un assist che rimette in parità un match bloccato. Un po’ impreciso ma generoso.

Cristante 5 – Con Matic in regia a lui spetterebbe il compito di dare dinamismo alla mediana, ma ovviamente non gli riesce. Sbaglia qualche pallone facile di troppo.

Spinazzola 5,5 – Incide tanto l’errore che porta al gol del vantaggio del Betis. Peccato, perchè tolto quello svarione sarebbe stato uno dei più incisivi nel primo tempo. Dal 71′ Vina sv – Entra quando la partita era ormai incanalata verso il pari.

Pellegrini 5 – Cicca malamente un pallone ghiotto in area che avrebbe potuto dare un’impronta diversa alla gara. Nel secondo tempo sparisce dal campo. Ci si aspettava molto di più da lui in quella posizione. Dall’87’ El Shaarawy sv.

Belotti 7 – Decisamente meglio del suo compagno di reparto. Bella la zuccata per il gol nel finale di primo tempo annullato per fuorigioco. Nella ripresa trova la meritata rete che fissa il punteggio sull’1 a 1. Dall’76’ Bove sv.

Abraham 5 – Non gli riesce più nulla, e a ogni pallone sbagliato si porta le mani nei capelli. In evidente stato confusionale.

JOSE’ MOURINHO 6 – La Roma fa il compitino, portando a casa un pareggio non disdegnabile in un’altra situazione di classifica. La scelta di inserire Camara a inizio ripresa è stata indovinata. Squadra ancora troppo lenta, che sbaglia troppi palloni facili e poco coraggiosa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini