(LIVE!) BETIS-ROMA: 1-1 (34′ Canales, 54′ Belotti). Pareggio del Gallo, assist di Camara

AS ROMA NEWS – Dopo il pesante passo falso di una settimana fa all’Olimpico la Roma torna ad affrontare il Betis, stavolta però in casa degli spagnoli.

Gli andalusi comandano il girone di Europa League e vogliono provare a blindare definitivamente il primato con un’altra vittoria. I capitolini invece devono cercare di fare punti per non mettersi con un piede fuori dalla competizione.

La partita si preannuncia molto complicata per la Roma, che però nonostante le assenze ha le armi per provare a fare risultato pieno e sistemare parzialmente la sua classifica nel girone.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

58′ – Ammonito Camara per un intervento scomposto, ma il giallo sembra eccessivo.

57′ – GOL CONVALIDATO DAL VAR! Non c’era fuorigioco, la Roma pareggia col Gallo! Assist di Camara.

54′ – ALTRO GOL ANNULLATO A BELOTT! Camara serve il Gallo che a porta vuota fa 1 a 1, ma viene fischiato un altro off-side! Il VAR controlla.

52′ – Errore di Cristante che regala un altro pallone al Betis, poi fortunatamente Canales non concretizza la ripartenza spagnola.

48′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini batte un angolo direttamente verso la porta, Bravo esce a vuoto, salva quasi sulla linea Ruibal!

46′ – Si riparte. Dentro Camara, fuori Matic.

PRIMO TEMPO

45’+4′ – Finisce il primo tempo, Betis in vantaggio col minimo sforzo. Gli spagnoli trovano la rete dell’uno a zero al primo tiro (deviato) in porta, pesa un errore di Spinazzola. La Roma, molto imprecisa, si scoraggia ma nel finale trova la rete del pari con Belotti, annullata per fuorigioco. Giallorossi di certo non aiutati dalla buona sorte, ma la prestazione resta deludente.

45′ +3′ – GOL ANNULLATO A BELOTT! Fuorigioco millimetrico del Gallo, che di testa aveva fatto secco il portiere avversario!

45′ – Quattro minuti di recupero.

43′- Ammonito Mancini per proteste.

38′ – Altra conclusione di Canales dal limite, palla deviata in angolo.

34′ – GOL BETIS. Segna Canales con un sinistro dalla distanza, ma è decisiva la sfortunatissima deviazione di Ibanez che spiazza Rui Patricio. Pesa però l’errore di Spinazzola, che ha di fatto riconsegnato la palla agli spagnoli.

31′ – Ammonito Guardado per fallo su Zalewski. Giallo anche per Joaquin, che ha protestato duramente.

20′ – Gara piuttosto equilibrata. Dopo un avvio promettente, ora la Roma sembra faticare a trovare le misure in campo e perde troppi palloni.

13′- Braccio largo di Miranda che colpisce in pieno viso Zalewski, anche stavolta l’arbitro non estrae cartellini. Non un grande inizio per il direttore di gara.

10′ – OCCASIONE ROMA! Prima Belotti cicca un pallone crossato in mezzo all’area da Spinazzola, poi è Pellegrini a calciare male passando di fatto il pallone al portiere avversario!

6′ – Botta alla caviglia per Matic, che resta a terra.

4′ – Rodri ha spazio dal limite e prova a calciare, conclusione debole, blocca Rui Patricio.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Betis-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DAL BENITO VILLAMARIN

Ore 17:40 – La Roma annuncia la sua formazione titolare: confermate le anticipazioni di Sky Sport, Mou sceglie Abraham-Belotti, confermando Matic e Cristante a centrocampo.

Ore 17:35 – Questa la formazione ufficiale del Betis: Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Guardado, Akouokou; Joaquín, Canales, Rodri; Willian José.

Ore 17:25 – Questa la formazione ufficiale della Roma anticipata da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham.

Ore 16:45 – Due ore esatte all’inizio del match. Cielo sereno e clima mite a Siviglia. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

BETIS-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

BETIS (4-2-3-1): Bravo, Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Guardado, Akoukou; Rodri, Canales, Joaquin, Josè. All.: Pellegrini.

A disposizione: Rui Silva, Dani Martin, Alex Moreno, Edgar, Victor Ruiz, Guido Rodriguez, William Carvalho, Luiz Henrique, Sabaly, Iglesias.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham. All.: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Vina, Tripi, Bove, Camara, Cassano, Volpato, Shomurodov, El Shaarawy.

ARBITRO: Sidiropoulos (Grecia).

Assistenti: Kostaros-Dimitriadis (Grecia).

Quarto uomo: Diamantopoulos (Grecia).

Var: Evangelou (Grecia).

Ass. Var: Hingler (Olanda).

Giallorossi.net – Andrea Fiorini