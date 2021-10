Serie A, Beto riprende l’Atalanta nel recupero: 1 a 1 con l’Udinese, fallito il sorpasso sulla Roma

NOTIZIE AS ROMA – L’Udinese è una squadra da minuti di recupero, e stavolta a pagarne dazio è l‘Atalanta di Gasperini che in casa non va oltre l‘1 a 1.

Bergamaschi in vantaggio nella ripresa con un gol di Malinovsky. Ma poi, quando la gara sembra indirizzata verso la vittoria dei nerazzurri, arriva il colpo di testa di Beto, gigante brasiliano di 23 anni arrivato in prestito con obbligo di riscatto dalla Portimonense.

Il centravanti al 95′ beffa l’Atalanta, apparsa piuttosto stanca dopo le fatiche di Champions. La squadra di Gasperini sale così a quota 15, raggiungendo momentaneamente la Roma al quarto posto, ma fallendo il sorpasso sui giallorossi.

Redazione Giallorossi.net