Blitz di Ghisolfi, la Roma si porta a casa Dovbyk

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Un blitz lampo. Florent Ghisolfi, dopo aver acceso l’entusiasmo sopito dei tifosi col colpo Soulè, vuole regalare un’altra gioia ai romanisti e tornare presto nella Capitale con Artem Dovbyk.

Oggi è il giorno giusto per chiudere un affare ormai avviatissimo. Le parti si sono avvicinate sensibilmente ieri, quando i giallorossi si sono spinti a 32 milioni più 6 di bonus, una cifra che ha rotto le resistenze del Girona (che voleva 35+5) e che ha messo il ds della Roma sul primo aereo per la città spagnola.

Ghisolfi ha avuto modo di cenare con l’attaccante ucraino, smanioso di cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. Oggi il direttore sportivo francese avrà modo di incontrare i vertici del Girona per siglare l’accordo. Decisivo ancora una volta il rilancio dei Friedkin, pronti mettere sul piatto 38 milioni di euro, bonus compresi, e una percentuale della futura rivendita di Artem. E qui i giornali si dividono: c’è chi parla di 32 milioni più 6 di bonus, chi di 34 più 4, chi fissa al 10% la percentuale sulla futura rivendita e chi al 15.

Ma, stando a quanto rivela oggi il Corriere dello Sport, potrebbe essere inserita una clausola importante nell’affare con gli spagnoli, decisiva per la buona riuscita dell’affare: se i bonus non dovessero concretizzarsi, i Friedkin si impegnerebbero a versare 40 milioni nelle casse del Girona. In quel caso però verrebbe a decadere la percentuale della futura rivendita.

In attesa di capire le cifre esatte dell’affare, quello che conta è che molto presto Dovbyk dovrebbe sbarcare a Roma. L’obiettivo di Ghisolfi è di chiudere nelle prossime ore l’accordo col Girona e fare ritorno nella Capitale da trionfatore. Con il prossimo centravanti giallorosso al suo fianco.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera / Il Tempo

