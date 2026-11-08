Boca campione al 96′, il Rosario ignaro festeggia lo stesso: in Argentina succede l’incredibile – VIDEO!

Il Boca Juniors vince il titolo all’ultimo respiro, il Rosario Central festeggia un campionato che in realtà ha appena perso. In Argentina va in scena uno dei finali più incredibili degli ultimi anni, con due squadre convinte di essere campioni nello stesso momento. E tra i protagonisti ci sono anche due vecchie conoscenze del calcio italiano: Leandro Paredes e Ángel Di María.

Alla Bombonera, il Boca di Rodolfo Arruabarrena è bloccato sullo 0-0 dal Defensa y Justicia. Un risultato che consegnerebbe il primo posto nella classifica annuale al Rosario, già vittorioso per 2-0 contro l’Estudiantes de Río Cuarto. Ma al 96′ arriva il gol che cambia tutto: cross di Lautaro Blanco, uscita sbagliata del portiere Borgogno e pallone che finisce sui piedi di Enner Valencia, rapidissimo a firmare l’1-0. La Bombonera esplode, il Boca chiude a 63 punti contro i 62 del Rosario e conquista il titolo della Tabla Anual.

Ma mentre a Buenos Aires esplode la gioia, a Rosario accade qualcosa di surreale. Si diffonde una notizia falsa: il gol del Boca sarebbe stato annullato o la partita sarebbe finita in parità. Tanto basta per scatenare i festeggiamenti. I calciatori del Rosario Central cominciano ad abbracciarsi, alcuni si arrampicano sulle recinzioni per raggiungere i tifosi e diversi sostenitori invadono il terreno di gioco. Tutti convinti di aver conquistato il titolo per il secondo anno consecutivo.

La festa, però, dura pochissimo. Il gol di Valencia è regolare, il Boca ha vinto e il Rosario non è campione. Quando arriva la conferma definitiva, l’entusiasmo lascia spazio all’incredulità e alla disperazione. Una beffa clamorosa per la squadra di Ángel Di María, costretto ad assistere dalla tribuna per un problema fisico a una delle scene più paradossali della stagione.

Dall’altra parte c’è invece Leandro Paredes, ex centrocampista della Roma, che festeggia il suo primo trofeo dopo il ritorno al Boca Juniors. L’argentino alza la coppa da capitano, mentre Juan Román Riquelme celebra il primo titolo della propria presidenza. Gli Xeneizes interrompono così un digiuno di oltre tre anni e conquistano anche l’accesso alla fase a gironi della Copa Libertadores 2027.

Un titolo assegnato all’ultimo secondo, una festa scoppiata per errore e due stadi che hanno vissuto emozioni completamente opposte. Per qualche minuto, in Argentina, si è festeggiato come se ci fossero due campioni. Ma il trofeo ha preso una sola strada: quella della Bombonera.

FONTI: La Gazzetta dello Sport, EFE