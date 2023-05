BOLOGNA-ROMA 0-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La trasferta di Bologna finisce con un pareggio per la Roma, che non riesce ad andare oltre un pareggio a reti bianche al Dall’Ara.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Dall’Ara per affrontare gli emiliani nel match di campionato:

Svilar 6 – Attento nelle poche conclusioni arrivate verso lo specchio della porta. Sicuro nelle uscite.

Celik 6 – Gioca da centrale destro della difesa a tre. Fa il compitino, senza sbavature. Dal 53′ Mancini 6 – Svolge il lavoro senza particolari affanni. Va vicinissimo al gol del vantaggio nel finale.

Cristante 6,5 – Arnautovic è un cliente scomodo, lui lo riesce a domare con sapienza.

Ibanez 6,5 – Duello continuo con Orsolini. Lo argina con efficacia.

Missori 6 – Esordio positivo per questo ragazzino, che gioca con piglio e personalità. Bada più a difendere, come era lecito attendersi.

Camara 6 – Nel primo tempo vaga in mezzo al campo alla ricerca della posizione. Un pochino meglio nella ripresa.

Tahirovic 6,5 – Tra i migliori in campo: gioca da play basso, ben posizionato in campo, sa sempre cosa fare del pallone. Preciso. Dal 75′ Matic 6 – Gioca a ritmi bassi, si vede poco.

Wijnaldum 6 – Mostra le sue qualità migliori quando ha la possibilità di offendere, e la Roma oggi lo ha fatto poco. Importante per lui aver messo quasi un’ora di gioco nelle gambe. Dal 53′ Bove 6 – Mou gli chiede di fare legna, e lui esegue.

Zalewski 6,5 – Cerca di creare scompiglio a sinistra con i suoi uno contro uno. Qualche sbavatura, ma anche qualche buona iniziativa.

Solbakken 6,5 – Si mette in tasca Sosa con la sua velocità. Peccato però che il suo compagno di reparto non sfrutti l’assist perfettamente confezionato dal norvegese. Cala nella ripresa. Dal 75′ Pellegrini 6,5 – Inventa un bel lancio per Abraham, poi è molto pericoloso con i suoi piazzati.

Belotti 5 – Si divora il gol del vantaggio facendosi parare una conclusione a botta sicura da Skorupski. Svaria molto, lavora tanto per la squadra, ma deve buttarla dentro. Dal 53′ Abraham 5,5 – Cerca di essere più concreto del compagno, ma non ci riesce. Qualche buon numero in mezzo al campo, ma fine a sé stesso.

JOSE’ MOURINHO 6 – Mette in campo una Roma piena di riserve e con tanti giovani. La squadra non sfigura e avrebbe anche potuto vincere, ma non riesce ad andare oltre un pareggio che serve a poco in ottica Champions.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini