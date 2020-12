BOLOGNA-ROMA 1-5, Gazzetta: “Giallorossi imperiali”, Il Messaggero: “Invaso il Dall’Ara, spaccato il Bologna”, Leggo: “Scacciate le nubi di una mini-crisi”, Il Romanista: “Pentacolare”

AS ROMA NEWS – Una prestazione stellare quella di ieri, quando la Roma al Dall’Ara ha schiantato il malcapitato Bologna dopo un primo tempo praticamente perfetto. I giallorossi hanno chiuso la pratica segnando ben 5 gol e sfiorandone altrettanti, mentre gli emiliani riuscivano a segnare solo grazie a una goffa autorete di Cristante.

Il Messaggero (U. Trani) titola “Manita per ripartire” e parla di una Roma che invade il Dall’Ara e spacca il Bologna: 1-5 e match quasi da pallottoliere. L’esibizione giallorossa è storica: mai successo nel dopoguerra la raffica di 5 reti nel 1° tempo (solo nel 30 e nel 31). Lascia tracce nell’almanacco e in campo. È il gruppo a dare il segnale più convincente, con diversi giocatori chiave come Dzeko e Pellegrini che stanno riacquistando la migliore convinzione. “Il copione è il migliore della stagione. Qualità, efficacia e spavalderia. E velocità. La prestazione, insomma, è chic”.

“Manita sprint” della Roma, titola oggi Leggo (F. Balzani), che in 40 minuti distrugge il Bologna: Fonseca voleva la partita perfetta alla vigilia, e l’ha ottenuta. La squadra “domina e dà spettacolo”. Tutto in 45 minuti, tutto con una facilità disarmante contro un Bologna mai in partita. La squadra di Paulo illumina il campionato e scaccia via le nubi di una paventata mini-crisi. Un riscatto totale che passa per i riscatti dei singoli. E’ il giorno della vendetta per Pellegrini autore di una prova sontuosa sulla trequarti dopo una settimana difficile. Ma è pure stato il giorno dell’ennesima consacrazione per Spinazzola, Mkhitaryan e Dzeko che raggiunge Amadei (111 gol) sul podio dei bomber di tutti i tempi.

“No Contest, niente partita, tanto a nulla“, scrive invece oggi la Gazzetta dello Sport (M. Della Vite). “Roma imperiale, Bologna senza nemmeno il minimo sindacale, sbriciolato in 45′ «scandalosi» come dirà poi Sinisa. Un distanziamento siderale ha diviso un pianeta e l’altro, un oceano di iperspazio in cui i giallorossi hanno messo dentro tutto con facilità devastante e nel quale i giocatori di Miha hanno vissuto un pomeriggio infernale, imbarazzante”. La Roma è un “compressore, una squadra-mastino coi piedi di velluto che nel confezionare i 5 gol capaci di scavare il Grand Canyon quasi torellava. E’ stato uno show giallorosso”.

“La Roma asfalta il Bologna”, titola invece Il Tempo (T. Carmellini), che parla di “successo senza storia” e di “troppa differenza tecnica tra le due squadre in campo“. “Pentacolare“, titola invece l’edizione odierna de Il Romanista: prestazione spettacolare di una Roma che stravince una partita mai iniziata. Pokerissimo dei giallorossi in 45 minuti, non succedeva da ben 89 anni. Napoli ormai è alle spalle, e ora giovedì c’è il Torino.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Il Romanista / Il Tempo / Il Messaggero