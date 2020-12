BOLOGNA-ROMA 1-5: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Troppa Roma per questo Bologna. Al Dall’Ara finisce 5 a 1 per i giallorossi dopo un primo tempo spettacolare che è bastato per schiantare gli emiliani.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Dall’Ara e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6,5 – Bell’intervento di Palacio quando la partita era ancora sullo 0 a 0. Nulla può sul grottesco autogol di Cristante.

Kumbulla 6 – Chiude bene le ripartenze avversarie e si spinge anche in attacco per cercare gloria. Qualche sbavatura che sottolinea ancora una non perfetta condizione fisica. Dal 65′ Smalling 6,5 – Entra bene nella ripresa, anche se si vede che dopo i primi scatti ha un po’ il fiatone. Deve riprendere la condizione, ma la qualità è sempre la solita.

Cristante 5,5 – Dispiace per lui, ma la giornata per Bryan è stata storta. Inizia male la partita, poi si fa gol da solo con un intervento scomposto. Nella perfezione di oggi riesce a uscire da questa partita con un’insufficienza. Peccato.

Ibanez 7 – Prezioso nei recuperi con la sua velocità. Gioca una partita attenta con chiusure al bacio.

Karsdorp 7 – Quando ha spazio dimostra di avere una gamba importante. Realizza l’assist del 5 a 1 per Mkhitaryan. Positivo anche nella ripresa. Dal 91′ Calafiori sv.

Villar 7,5 – La coppia con Veretout funziona una meraviglia. Palla incollata al piede, riesce sempre a saltare il primo avversario. Deve continuare così, può diventare un centrocampista coi fiocchi. Dal 91′ Diawara sv.

Veretout 8 – Torna titolare e torna subito a incidere pesantemente nell’economia della squadra. Segna anche un bel gol. Giocatore totale. Dall’81’ Calres Perez sv.

Spinazzola 7,5 – I complimenti per lui ormai si sprecano. Stagione pazzesca. Quando parte su quella fascia sai che sta per succedere qualcosa. Segna anche un gran gol, ma viene annullato per leggero fuorigioco. Ma se lo sarebbe meritato, eccome.

Pellegrini 8 – Zittisce i critici con una prestazione sontuosa. Si capisce subito che era in giornata: delizia con i suoi assist, segna un gol di giustezza. E’ questo il calciatore che vogliamo, perchè lui ha le qualità per farlo.

Mkhitaryan 8 – Altra partita pazzesca dell’armeno. Ricama e segna con una facilità impressionante. Ad avercene di giocatori così.

Dzeko 7,5 – Che gli vogliamo dire… Anche oggi si divora un paio di gol clamorosi, ma parliamo anche dei gol e del gioco che crea. Il solito Edin, nel bene (soprattutto) e nel male. Dall’81’ Borja Mayoral 6,5 – Sfortunato per il palo colpito, ma buono il suo ingresso in campo nei dieci minuti finali.

FONSECA 7,5 – La Roma di oggi mi ha ricordato l’Atalanta stellare dell’anno scorso: una squadra che si muove alla perfezione, che crea gioco e occasioni come se piovessero. Chiedevamo una risposta alla squadra, e oggi mi pare che una risposta piuttosto chiara ci sia stata. Unico appunto: i cambi arrivano un po’ in ritardo. Ma sono sottigliezze.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini