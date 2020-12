BOLOGNA-ROMA, i convocati di Fonseca: ok Mirante e Calafiori, resta fuori Milanese

AS ROMA NEWS – E’ stata appena diramata la lista dei convocati di Paulo Fonseca per Bologna-Roma. In elenco figurano i nomi di Mirante, che non è al meglio, e Riccardo Calafiori, tornato a disposizione dopo la gastroenterite che lo ha tenuto fuori dalla gara contro il Cska Sofia.

Tornano a disposizione Veretout e Pellegrini, e forse per questo il giovane Milanese resta fuori dall’elenco dei convocati. Questi i calciatori in lista:

PORTIERI: Farelli, Pau Lopez, Boer, Mirante.

DIFENSORI: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Fazio, Kumbulla, Bruno Peres, Spinazzola, Calafiori.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara.

ATTACCANTI: Dzeko, Mayoral, Carles Perez, Mkhitaryan.