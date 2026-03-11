Bologna-Roma: i convocati di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Bologna-Roma, andata degli ottavi di finale di Europa League. Questi i giocatori a disposizione del tecnico.
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini.
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
LEGGI ANCHE – Vaz e Ziolkowski fanno arrabbiare lo staff di Gasp: il retroscena
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli.
Attaccanti: Malen, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.
Redazione GR.net
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!