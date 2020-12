(LIVE!) BOLOGNA-ROMA, le formazioni ufficiali: Cristante in difesa, Smalling in panchina. Pellegrini-Mkhitaryan dietro Dzeko

AS ROMA NEWS – Undicesima giornata di campionato, la Roma oggi è di scena al Dall’Ara dove affronterà il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic. Partita insidiosa per i giallorossi, che dopo la sconfitta di Napoli e il pareggio contro il Sassuolo devono tornare a fare punti in chiave Champions.

Fonseca recupera Veretout e Pellegrini, ma deve rinunciare a Mancini. Anche tra i rossoblù ci sono diverse assenze pesanti, su tutte quella di Orsolini e dell’ex Skorupski. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e poi al racconto del match.

BOLOGNA-ROMA, LE ULTIME IN DIRETTA DAL DALL’ARA

Ore 13:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata da Sky Sport in anteprima: Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Ore 13:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra il Dall’Ara, terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici.

BOLOGNA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (DA CONFERMARE): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Poli, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

A DISP.: Da Costa, Breza, Mbaye, Calabresi, Khailoti, Dominguez, Medel, Baldursson, Kingsley, Rabbi, Pagliuca, Vergani.

ALL.: Mihajlovic.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A DISP.: Mirante, Farelli, Bruno Peres, Smalling, Fazio, Juan Jesus, Diawara, Calafiori, Carles Perez, Borja Mayoral.

ALL.: Fonseca (squalificato, in panchina Nuno Campos).

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

GUARDALINEE: Paganessi e Imperiale.

IV UOMO: Di Martino.

VAR: Chiffi.

AVAR: Tolfo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini