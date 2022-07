Bonucci: “Zaniolo? Se arriverà alla Juve cercheremo di metterlo a suo agio”

AS ROMA NOTIZIE – Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport. Tra i vari temi trattati, il centrale si è soffermato sulla Roma, sul trasferimento di Dybala e sul possibile acquisto di Zaniolo da parte dei bianconeri.

Vlahovic, Laturato, Lukaku, Ibrahimovic, Dybala: quale squadra ha l’attaccante più forte?

“Credo che ora come squadra sia più forte l’Inter. Ha ripreso il giocatore che aveva fatto la differenza nell’anno dello scudetto. Dybala alla Roma mi incuriosisce perché Roma non è una piazzata facile. Ma Paulo ha le qualità per diventare il simbolo di una squadra che ha vinto una coppa a livello europeo. La Roma è nel limbo tra una grande stagione e rischiare di non entrare in Champions”.

Zaniolo può far comodo alla Juventus?

“Beh, dovete chiederlo a Cherubini. Io posso dire che è un grande talento: ancora non sa le potenzialità enormi che ha. Deve conoscersi ancora fino in fondo, ha avuto tutto e subito e deve capire come gestire questa enorme pressione. Per arrivare alla Juventus non bastano le qualità calcistiche. Se resterà alla Roma avrà modo di esaltarsi giocando con Dybala, se arriverà alla Juventus cercheremo di metterlo a suo agio”.

Fonte: Tuttosport