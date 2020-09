Borja Mayoral ha detto sì alla Roma: si cerca l’intesa col Real Madrid

CALCIOMERCATO AS ROMA – La Roma vuole Borja Mayoral e lo spagnolo vuole la Roma. Secondo quanto riporta in questi minuti il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, infatti, l’attaccante del Real Madrid ha detto sì ai giallorossi, sposando il progetto giallorosso.

Ora la Roma deve trovare l’intesa coi Blancos. C’è da lavorare sulla formula: il club spagnolo spinge infatti per vendere il giocatore, che ha un solo anno di contratto, a titolo definitivo.

La Roma invece preme per una formula diversa, verosimilmente un prestito con diritto di riscatto. La trattativa è molto calda in queste ore, e potrebbe anche arrivare alla fumata bianca.

Borja Mayoral potrebbe anche rinnovare col Real e poi essere creduto in prestito. In ogni caso lo spagnolo sarebbe un rinforzo per l’attacco, non il sostituto di Dzeko.