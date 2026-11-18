Edoardo Bove sogna un futuro in Premier League, ma non esclude un ritorno in Italia. E in quel caso le destinazioni sarebbero soltanto due: Roma o Fiorentina. A raccontare i progetti dell’ex centrocampista giallorosso è il suo agente Diego Tavano, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Parole che riaprono uno spiraglio suggestivo per i tifosi romanisti, anche se tutto dipenderà da un eventuale cambiamento delle normative italiane sull’idoneità sportiva.

“Il Watford spero sia una parentesi. Con tutto il rispetto per la società di Pozzo, che ringrazieremo per sempre per la possibilità che hanno dato a Edoardo”, spiega Tavano, sottolineando la riconoscenza verso il club inglese che ha permesso a Bove di tornare a giocare dopo il drammatico arresto cardiaco del dicembre 2024.

Il procuratore guarda però già al prossimo passo della carriera del suo assistito: “All’inizio ha fatto un po’ di fatica a ritrovare il ritmo, poi si è adattato. C’è tanta intensità, cambia poco rispetto alla Premier, che è il nostro obiettivo”. Bove, attualmente al Watford in Championship, sta intanto completando il recupero da un infortunio al ginocchio: il club ha annunciato il suo ritorno agli allenamenti collettivi dopo oltre due mesi di assenza, senza però fissare una data per il rientro in partita.

LEGGI ANCHE: Bove torna al gol con il Watford: l’esultanza sfrenata e l’abbraccio del pubblico – VIDEO!

La dichiarazione più significativa riguarda però un possibile ritorno in Serie A. Tavano non lascia spazio a interpretazioni sulle preferenze del centrocampista: “Se il regolamento cambierà anche in Italia, siamo pronti a un ritorno fantastico. Che sia a Firenze o a Roma, sicuramente una di queste due, non altrove”.

Il principale ostacolo resta il regolamento italiano, che attualmente non consente a Bove di ottenere l’idoneità agonistica con il defibrillatore impiantato dopo il malore di Firenze. In Inghilterra, invece, il centrocampista ha potuto riprendere la propria carriera. Un eventuale cambiamento delle regole potrebbe dunque riaprire le porte della Serie A, anche se al momento non esistono trattative concrete per il suo ritorno. Di certo, secondo le parole del suo agente, Roma e Fiorentina continuano a occupare un posto speciale nel futuro che Bove immagina per sé.

FONTE: Radio Sportiva