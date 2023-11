BOVE: “Partita segnata dagli episodi. Siamo una grandissima squadra, ripartiremo da questo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Edoardo Bove parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Servette-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo Stade de Genéve:

Mourinho ha criticato qualche giocatore non facendo nomi.

“Sappiamo quello che dobbiamo fare in campo e lavorare su quello che ci chiede il mister, siamo un tipo di squadra che quando manca intensità nell’atteggiamento può andare in difficoltà. Quando siamo tutti uniti, poi siamo davvero una grandissima squadra, ripartiamo sempre. Volevamo vincere ma non ci siamo riusciti, come ho detto prima siamo una grandissima squadra e ripartiremo da questo”.

All’andata c’è stata superiorità totale, qui avete sofferto la loro velocità?

“Sappiamo che in Europa ogni partita è difficilissima, soprattutto fuori casa c’è un grande ambiente. Secondo me gli episodi non c’hanno aiutato, qualche volta abbiamo sofferto delle ripartenze, secondo me tutto è dettato dagli episodi, se avessimo segnato il gol della vittoria sarebbe stata un’altra storia”.

A quale modello ti ispiri?

“Fare un nome è molto difficile, credo e cerco di fare quello che mi riesce ogni giorno. Credo di fare il mio, voglio cercare di fare le cose per cui la gente si fidi di me. Questo è il mio modello, la fiducia dei compagni e dell’allenatore è quello che cerco, poi il resto viene da se. Fare un nome è difficile”.