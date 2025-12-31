BUON 2026 DALLA REDAZIONE DI GIALLOROSSI.NET!

BUON 2026 A TUTTI!

La redazione di Giallorossi.net augura a tutti i suoi lettori un felice anno nuovo, con l’auspicio che questo 2026 porti serenità, salute e tante soddisfazioni personali. Perché senza quelle, inutile girarci intorno, il resto conta il giusto.

Un pensiero, inevitabile, va anche alla Roma, che arriva a questo nuovo anno con più certezze, ma anche con la voglia – e il dovere – di alzare finalmente l’asticella. I tifosi giallorossi hanno aspettato abbastanza: il 2026 può e deve essere l’anno giusto per tornare a divertirsi sul serio.

Adesso però spazio ai brindisi, ai buoni propositi (che durino più di una settimana) e alla speranza che questo nuovo anno ci regali meno fegato amaro e più notti felici all’Olimpico (e non solo!).

TANTI AUGURI A TUTTI! SEMPRE E COMUNQUE, FORZA ROMA.

La Redazione di Giallorossi.net