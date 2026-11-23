Il 6-1 di Bodø è una ferita che Riccardo Calafiori ha impiegato molto tempo a rimarginare. L’ex difensore della Roma, oggi protagonista con la maglia dell’Arsenal, è tornato a parlare della pesantissima sconfitta subita dai giallorossi contro il Bodø/Glimt nell’ottobre del 2021. In una lunga intervista concessa a GQ Italia, che lo ha premiato come Sportivo dell’Anno, il calciatore ha raccontato quanto quella serata abbia pesato sulla sua carriera e soprattutto sul suo stato d’animo.

“Avevo gli incubi, anche mesi dopo”, ha confessato Calafiori ripensando a quella partita. Il difensore, allora appena diciannovenne, era stato schierato titolare da José Mourinho nella disastrosa trasferta norvegese. Una sconfitta che aveva provocato fortissime critiche e che il giovane romanista aveva vissuto con particolare sofferenza. “Pensavo che tutti ce l’avessero con me”, ha spiegato, raccontando di essersi attribuito responsabilità ben superiori a quelle reali, anche per il suo legame profondo con la Roma.

Quella notte segnò anche una svolta nella sua esperienza giallorossa. Come ricordato dallo stesso Calafiori, dopo la partita di Bodø non sarebbe più partito titolare con la Roma. Nel gennaio successivo arrivò il prestito al Genoa, un’esperienza poco fortunata, prima del trasferimento al Basilea e della successiva consacrazione con il Bologna. Oggi, con maggiore maturità, il difensore riconosce di aver vissuto quella sconfitta in maniera eccessivamente pesante e di aver imparato a gestire diversamente gli errori.

Nel corso dell’intervista Calafiori ha ripercorso anche il gravissimo infortunio al ginocchio subito a sedici anni, quando un medico gli prospettò addirittura la possibilità di non poter più giocare a calcio. “Ero in shock”, ha ricordato. Un momento drammatico, affrontato con la determinazione di tornare in campo e iniziare una carriera che sembrava già compromessa.

Fondamentale, durante la riabilitazione, fu la vicinanza di Daniele De Rossi, che andava personalmente a prenderlo a casa per accompagnarlo agli allenamenti. Un gesto che Calafiori non ha mai dimenticato: “L’ho ringraziato mille volte”, ha raccontato, sottolineando il rapporto speciale costruito con l’ex capitano romanista.

Dalle difficoltà vissute nella Capitale alla rinascita in Svizzera, fino all’esplosione con il Bologna e al trasferimento all’Arsenal: il percorso di Calafiori è stato tutt’altro che semplice. Ma proprio quelle esperienze, a cominciare dall’infortunio e dalla dolorosa notte di Bodø, hanno contribuito a formare il giocatore che è diventato oggi. Un talento che ha trovato la sua consacrazione lontano da Roma, senza dimenticare quanto profondamente abbia vissuto gli anni in giallorosso.

Fonte: GQ Italia