Riccardo Calafiori non ha dimenticato la Roma. E neppure esclude, un giorno, di tornare a indossare la maglia giallorossa. Il difensore dell’Arsenal ha ribadito il suo legame con il club capitolino durante la cerimonia in Campidoglio, dove questa mattina ha ricevuto dal sindaco Roberto Gualtieri il riconoscimento “Figlio di Roma”. Un’occasione per parlare del suo futuro, del lavoro di Gian Piero Gasperini e del progetto del nuovo stadio.

“Tornare alla Roma? Mi farebbe molto piacere”. Calafiori non nasconde il desiderio, pur collocandolo in un futuro lontano: “Spero di vincere il più possibile in questi anni e ottenere il massimo che si possa ottenere. Poi in un futuro lontano… l’ho sempre detto che non ci siamo lasciati benissimo, non porto rancore anzi credo che mi sia servito. Mi farebbe molto piacere”. Parole che confermano un sentimento già espresso in passato, senza rappresentare un’indicazione su un possibile trasferimento a breve termine.

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L’ex giallorosso ha poi speso parole importanti per Gasperini: “Parlando con i ragazzi della Roma tutti mi parlano bene di Gasperini. Sappiamo quanto possa valorizzare i giocatori e spero possa fare qualcosa di importante a fine stagione”. E non è mancato un riferimento al futuro impianto di Pietralata: “Abbiamo parlato del progetto dello stadio ed è incredibile e non vedo l’ora di vederlo finito”.

La cerimonia in Campidoglio è stata particolarmente emozionante per il difensore, che ha regalato una maglia dell’Arsenal a Gualtieri e posato davanti alla Lupa Capitolina. “Cerco sempre di rappresentare la mia città all’estero. Casa manca ma quando torno si sta sempre bene ed è un’emozione”, ha raccontato Calafiori. “Ce l’ho anche tatuata la lupa capitolina. Ho imparato ad apprezzare Roma quando ho iniziato a giocare fuori”.

Calafiori ha parlato anche della sua crescita all’Arsenal, dove sente di aver raggiunto “il momento migliore della mia carriera”. Il difensore si considera ormai un leader, soprattutto attraverso l’esempio in campo, e ha sottolineato quanto l’esperienza inglese lo abbia aiutato a maturare. Sulla differenza tra Premier League e Serie A ha riconosciuto la superiorità attuale del campionato inglese, pur vedendo segnali di miglioramento nel calcio italiano.

Il presente di Calafiori resta dunque a Londra, ma il suo legame con Roma continua a essere fortissimo. Una città che sente sempre più sua ogni volta che torna e che, prima o poi, spera di ritrovare anche da calciatore. Magari con l’occasione di scrivere un finale diverso alla storia interrotta troppo presto con la maglia giallorossa.

Redazione Giallorossi.net