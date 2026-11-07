CALCIOMERCATO | Balde, il Barcellona apre alla partenza: la Roma si muove con Mendes, ma c’è un ostacolo

Il Barcellona apre alla possibile partenza di Alejandro Balde e la Roma torna a farsi avanti. Il terzino sinistro spagnolo, finito ai margini delle scelte di Hansi Flick, potrebbe lasciare la Catalogna già nel mercato di gennaio. Una situazione che ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui proprio i giallorossi e la Juventus.

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona sarebbe disposto a valutare la cessione del classe 2003 per alleggerire il monte ingaggi e finanziare nuovi acquisti. La preferenza dei blaugrana sarebbe per una vendita definitiva, ma resta aperta anche l’ipotesi di un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Una formula che potrebbe rendere l’operazione più accessibile.

Roma e Juventus avrebbero già avuto contatti esplorativi con Jorge Mendes, agente del calciatore, per conoscere le condizioni di un eventuale trasferimento. Il principale ostacolo, però, è rappresentato dall’ingaggio di Balde, particolarmente elevato per i parametri economici dei due club italiani. Senza un’intesa sulla distribuzione dello stipendio, anche un prestito rischierebbe di diventare complicato.

La concorrenza, inoltre, è molto agguerrita. In Premier League si registrano gli interessamenti di Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City e Tottenham, mentre anche il Monaco segue con attenzione gli sviluppi. Per il Barcellona, la presenza di numerosi pretendenti potrebbe rappresentare un vantaggio nella ricerca della soluzione più conveniente.

Il profilo di Balde, esterno mancino rapido e particolarmente efficace nella spinta offensiva, potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per Gasperini. Per ora, però, si parla soltanto di sondaggi preliminari e non di una trattativa avanzata. Tony D’Amico monitora la situazione, consapevole che per arrivare allo spagnolo serviranno condizioni economiche favorevoli e la capacità di superare una concorrenza di altissimo livello.

FONTE: Sport.es