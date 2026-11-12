CALCIOMERCATO | Balde, Mendes prova a portarlo alla Roma: la svolta può arrivare negli ultimi giorni di gennaio

Alejandro Balde resta un obiettivo della Roma, ma l’operazione potrebbe entrare nel vivo soltanto negli ultimi giorni di gennaio. Il terzino sinistro del Barcellona, sempre più ai margini delle scelte di Hansi Flick, starebbe valutando una nuova esperienza per ritrovare continuità. E secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, i giallorossi sarebbero la prima scelta in caso di partenza dal Camp Nou. Una pista che non si è spenta, nonostante le difficoltà economiche.

A provare a sbloccare la situazione è Jorge Mendes, agente del classe 2003, che sta cercando una soluzione capace di soddisfare tutte le parti. Il Barcellona vorrebbe monetizzare dalla cessione del giocatore, mentre la Roma preferirebbe un’operazione in prestito, possibilmente con un riscatto legato a determinate condizioni. Una distanza che finora ha impedito alla trattativa di decollare.

Il secondo ostacolo è rappresentato dall’ingaggio. Balde percepirebbe circa 5,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra superiore ai parametri che la Roma vorrebbe rispettare. Per rendere possibile il trasferimento servirebbe dunque anche un’intesa sulla gestione dello stipendio. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, Mendes sarebbe al lavoro proprio per trovare una formula sostenibile.

La Roma, però, non ha fretta di chiudere. Tony D’Amico è concentrato soprattutto sul rafforzamento dell’attacco, con Endrick, Gittens e Lookman tra i nomi monitorati. L’acquisto di un altro esterno di fascia è passato momentaneamente in secondo piano. Per questo la pista Balde potrebbe tornare d’attualità nella fase conclusiva del mercato invernale, qualora si creassero condizioni più favorevoli. In alternativa, il discorso potrebbe essere rinviato all’estate.

Gasperini apprezza le caratteristiche dello spagnolo, un laterale rapido e offensivo che potrebbe aggiungere qualità alle corsie giallorosse. La concorrenza, però, non manca: anche Juventus e diversi club di Premier League stanno seguendo la situazione. La Roma potrebbe quindi dover attendere, confidando nel lavoro di Mendes e nella volontà del giocatore per avere un’opportunità concreta.

Per ora, dunque, la pista Balde resta aperta ma non è una priorità immediata. Il Barcellona non ha ancora trovato una soluzione per il suo futuro e Mendes continua a sondare le possibilità. Se lo spagnolo dovesse effettivamente lasciare la Catalogna, la Roma potrebbe giocarsi le proprie carte soprattutto a fine gennaio, quando il mercato offensivo sarà più definito e le richieste dei blaugrana potrebbero diventare più trattabili.

FONTE: Sport