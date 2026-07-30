La Roma è pronta a regalare a Gian Piero Gasperini il rinforzo che mancava al centro della difesa. Konstantinos Koulierakis è ormai a un passo dal vestire la maglia giallorossa: dopo l’indiscrezione lanciata ieri durante la trasmissione Te la Do io Tokyo su TeleRadioStereo, è successivamente arrivata anche la conferma di Fabrizio Romano, mentre questa mattina tutti i principali quotidiani raccontano di un’operazione ormai alle battute finali.

L’intesa con il Wolfsburg è vicina e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva. Alla società tedesca andranno 15 milioni di euro, una cifra considerata particolarmente vantaggiosa per un difensore di appena 22 anni, già titolare in Bundesliga e punto fermo della nazionale greca. Un investimento che la Roma ritiene di assoluto valore anche alla luce della valutazione del giocatore.

Gasperini avrà così il centrale mancino che aveva indicato tra le priorità per completare il reparto arretrato. Koulierakis rappresenta il vice Hermoso naturale, ma anche un profilo destinato a ritagliarsi spazio grazie alle sue qualità e alla sua prospettiva di crescita. Con il suo arrivo, la difesa giallorossa aggiunge un tassello importante a un reparto che può già contare su Mancini, Ndicka ed Hermoso, oltre ai nuovi innesti Ghilardi e Ziolkowski, aumentando qualità e profondità in vista della nuova stagione.

FONTI: Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Tempo, Leggo, Fabrizio Romano