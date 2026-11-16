CALCIOMERCATO | Chiesa riaccende il derby di mercato: Roma e Lazio ci pensano, ma a Gasp…

Federico Chiesa torna ad accendere il derby di mercato della Capitale. Roma e Lazio seguono con interesse la situazione dell’esterno del Liverpool, sempre più ai margini del progetto dei Reds e tentato da un ritorno in Serie A. Il mercato di gennaio potrebbe offrire l’occasione per cambiare aria, ma le strategie dei due club capitolini appaiono differenti. E a Trigoria c’è anche un vecchio precedente che continua a pesare.

Secondo quanto riferisce RomaToday, Chiesa resta un nome monitorato sia dai giallorossi sia dai biancocelesti. Il classe 1997 sta vivendo un’altra stagione complicata in Inghilterra: appena due minuti giocati in Premier League, nella sconfitta del Liverpool contro il Manchester City. Nonostante il recupero dai problemi fisici di inizio stagione, il tecnico Andoni Iraola continua a concedergli pochissimo spazio. Una situazione che rende sempre più plausibile una partenza nella finestra invernale.

La Lazio sembra intenzionata a valutare concretamente l’occasione. Il club biancoceleste, capolista della Serie A, vorrebbe rinforzare l’attacco di Gennaro Gattuso e starebbe pensando a una proposta di prestito con diritto di riscatto, eventualmente legato ai risultati raggiunti. Una formula che permetterebbe a Lotito di contenere l’investimento immediato. Resta naturalmente da capire se il Liverpool sarebbe disposto ad accettare queste condizioni.

Per la Roma il discorso è più complicato. Chiesa possiede caratteristiche che potrebbero risultare utili a Gasperini: velocità, capacità di attaccare gli spazi e possibilità di giocare sia da esterno offensivo sia lungo tutta la fascia. Il tecnico, però, non lo avrebbe messo in cima alle sue richieste in vista di gennaio. A questo si aggiunge il precedente rifiuto del calciatore, che in passato aveva declinato la possibilità di trasferirsi nella Capitale. Un episodio che, secondo RomaToday, non sarebbe stato dimenticato a Trigoria.

Ci sono poi le questioni economiche. Il Liverpool potrebbe valutare una cessione a gennaio, con una richiesta vicina ai 10 milioni. Il vero nodo, oltre al cartellino, resta l’ingaggio elevato del giocatore, difficilmente sostenibile senza un accordo favorevole con il club inglese o una riduzione delle pretese economiche.

La Roma continua a cercare rinforzi sugli esterni, ma non è detto che Chiesa rappresenti la soluzione individuata da Gasperini e D’Amico. La Lazio, dal canto suo, potrebbe provare ad anticipare la concorrenza sfruttando la necessità del calciatore di ritrovare continuità. Per ora siamo ancora nel campo degli interessamenti, senza offerte ufficiali o trattative avanzate. Ma il nome di Chiesa è tornato a circolare con insistenza nella Capitale, riaprendo una pista che sembrava ormai appartenere al passato.

Fonte: Roma Today