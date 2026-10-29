CALCIOMERCATO | Chiesa torna nel mirino della Roma: il Liverpool fissa il prezzo a 15 milioni

Federico Chiesa torna a essere un nome caldo per il mercato della Roma. Con l’avvicinarsi della sessione invernale, l’esterno offensivo italiano potrebbe lasciare il Liverpool, dove continua a trovare pochissimo spazio anche sotto la guida di Andoni Iraola. Secondo le ultime indiscrezioni, i Reds sarebbero pronti a cederlo per circa 15 milioni di euro, una cifra che potrebbe attirare diverse società di Serie A.
Tra le squadre interessate ci sarebbe anche la Roma di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di rinforzi offensivi per gennaio. La concorrenza, però, si annuncia numerosa: sulle tracce dell’ex Juventus ci sarebbero anche Inter, Milan, Lazio e Atalanta. I nerazzurri avrebbero già avuto alcuni contatti esplorativi, senza tuttavia raggiungere alcun accordo. Al momento, dunque, si parla di interessamenti e sondaggi, non di trattative in fase avanzata.
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Per Chiesa, 29 anni, il ritorno in Italia rappresenterebbe un’occasione di rilancio dopo un’avventura inglese nella quale non è mai riuscito a conquistare un ruolo da protagonista. Il suo profilo, per esperienza e caratteristiche, potrebbe offrire a Gasperini un’alternativa importante sulle fasce offensive. Restano però da valutare le condizioni economiche dell’operazione, a partire dall’ingaggio elevato del giocatore, oltre alla concorrenza degli altri club italiani. La Roma osserva la situazione, in attesa di capire se l’occasione potrà trasformarsi in una possibilità concreta.
FONTI: Fussball-News, Calciomercato.com
Li 15 sacchi ce li danno loro pe fallo giocà?
La Roma osserva? Meglio allora girarsi intorno da un altra parte 😁
Ve prego noooo!!!
ma dai…..ancora chiesa. ma è un ex giocatore da diversi anni. a 30 anni, valutato ancora 15 milioni. e lui, quanto vuole di ingaggio, minimo 6 milioni.
dai non scherziamo…..stai lì in inghilterra .sfr. ❤️🧡💛
Concordo…
Ma mi faccia il piacere, assolutamente no.
mah….ho seri dubbi su quanto possa essere competitivo, ancora
mejo de gnente
Lo prenderei per fare compagnia a Dybala e Pellegrini, almeno un tressette col morto lo possono fare per passare il tempo in infermeria.
Nell’attesa di Chiesa “preghiamo” che arrivi uno migliore!
Aridaje!!!
Per fare un po’ di compagnia a Pellegrini? Non credo che se lo stiano litigando, anche se il prezzo del cartellino non è alto ha uno stipendio molto alto e non vale l’investimento
A me onestamente non dispiacerebbe. Con Gasperini secondo me può essere devastante.
Ancora questo hahahah ma basta dai
ve lo chiedo per favore, fatela finita co sto Chiesa!
❤️🧡
forse ma forse giusto a gratis
Ma gioca ancora…?
Di persone grandi ne abbiamo troppe. servono giocatori giovani forti fisicamente e che reggono il ritmo attuale.
Sì certo…l’ultima partita buona l’ha fatto nel 21…
Ha 30 questo. Per 15 mil + quanto guadagna, io direi di no. Stravedevo per lui, ma è un giocatore finito
ma per carità
spero che non accada ..
nel 24/25 ha giocato 527min, nel 25/26 ha giocato 726min e questa stagione 2minuti…
cosa deve fare con Gasperini? secondo me non ha senso visti i suoi 29anni, a meno che non venga in prestito senza vincoli di acquisto
per carità
Ma per favore, dài…
15 milioni per chiesa secondo me sarebbe un ottimo affare
si per chi lo sbologna certamente 😂😂
A sto punto ripijamose Delvecchio….. offre molte più garanzie!!!
lo daranno al club dei pigiami in prestito secco o semigratis. a noi chiedono la luna, ai pigiamati regalano calciatori (vedi frattesi – che non voglio assolutamente)
Per fare che?. E un giocatore finito ad alti livelli.
Chiesa è da tempo sul vialetto del tramonto… lasciatelo camminà lì
Ma poi che ce famo ? La colla cervione ? De piu impossibile
Il Liverpool più di due anni fa lo comprò dalla Juve per 15 milioni bonus inclusi, passa mezza stagione in infermeria e l’altra metà sulla panchina, non è stato neanche inserito nella lista UEFA per giocare la CL, ma il costo del suo cartellino, per qualche assurda ragione, sarebbe sempre 15 milioni. Ma solo a noi i giocatori si svalutano?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.