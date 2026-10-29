CALCIOMERCATO | Chiesa torna nel mirino della Roma: il Liverpool fissa il prezzo a 15 milioni

Federico Chiesa torna a essere un nome caldo per il mercato della Roma. Con l’avvicinarsi della sessione invernale, l’esterno offensivo italiano potrebbe lasciare il Liverpool, dove continua a trovare pochissimo spazio anche sotto la guida di Andoni Iraola. Secondo le ultime indiscrezioni, i Reds sarebbero pronti a cederlo per circa 15 milioni di euro, una cifra che potrebbe attirare diverse società di Serie A.

Tra le squadre interessate ci sarebbe anche la Roma di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di rinforzi offensivi per gennaio. La concorrenza, però, si annuncia numerosa: sulle tracce dell’ex Juventus ci sarebbero anche Inter, Milan, Lazio e Atalanta. I nerazzurri avrebbero già avuto alcuni contatti esplorativi, senza tuttavia raggiungere alcun accordo. Al momento, dunque, si parla di interessamenti e sondaggi, non di trattative in fase avanzata.

Per Chiesa, 29 anni, il ritorno in Italia rappresenterebbe un’occasione di rilancio dopo un’avventura inglese nella quale non è mai riuscito a conquistare un ruolo da protagonista. Il suo profilo, per esperienza e caratteristiche, potrebbe offrire a Gasperini un’alternativa importante sulle fasce offensive. Restano però da valutare le condizioni economiche dell’operazione, a partire dall’ingaggio elevato del giocatore, oltre alla concorrenza degli altri club italiani. La Roma osserva la situazione, in attesa di capire se l’occasione potrà trasformarsi in una possibilità concreta.

FONTI: Fussball-News, Calciomercato.com