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CALCIOMERCATO | Chiesa torna nel mirino della Roma: il Liverpool fissa il prezzo a 15 milioni

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Federico Chiesa torna a essere un nome caldo per il mercato della Roma. Con l’avvicinarsi della sessione invernale, l’esterno offensivo italiano potrebbe lasciare il Liverpool, dove continua a trovare pochissimo spazio anche sotto la guida di Andoni Iraola. Secondo le ultime indiscrezioni, i Reds sarebbero pronti a cederlo per circa 15 milioni di euro, una cifra che potrebbe attirare diverse società di Serie A.

Tra le squadre interessate ci sarebbe anche la Roma di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di rinforzi offensivi per gennaio. La concorrenza, però, si annuncia numerosa: sulle tracce dell’ex Juventus ci sarebbero anche Inter, Milan, Lazio e Atalanta. I nerazzurri avrebbero già avuto alcuni contatti esplorativi, senza tuttavia raggiungere alcun accordo. Al momento, dunque, si parla di interessamenti e sondaggi, non di trattative in fase avanzata.

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Per Chiesa, 29 anni, il ritorno in Italia rappresenterebbe un’occasione di rilancio dopo un’avventura inglese nella quale non è mai riuscito a conquistare un ruolo da protagonista. Il suo profilo, per esperienza e caratteristiche, potrebbe offrire a Gasperini un’alternativa importante sulle fasce offensive. Restano però da valutare le condizioni economiche dell’operazione, a partire dall’ingaggio elevato del giocatore, oltre alla concorrenza degli altri club italiani. La Roma osserva la situazione, in attesa di capire se l’occasione potrà trasformarsi in una possibilità concreta.
FONTI: Fussball-News, Calciomercato.com

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33 Commenti

  4. ma dai…..ancora chiesa. ma è un ex giocatore da diversi anni. a 30 anni, valutato ancora 15 milioni. e lui, quanto vuole di ingaggio, minimo 6 milioni.
    dai non scherziamo…..stai lì in inghilterra .sfr. ❤️🧡💛

  8. Lo prenderei per fare compagnia a Dybala e Pellegrini, almeno un tressette col morto lo possono fare per passare il tempo in infermeria.

  11. Per fare un po’ di compagnia a Pellegrini? Non credo che se lo stiano litigando, anche se il prezzo del cartellino non è alto ha uno stipendio molto alto e non vale l’investimento

  22. nel 24/25 ha giocato 527min, nel 25/26 ha giocato 726min e questa stagione 2minuti…
    cosa deve fare con Gasperini? secondo me non ha senso visti i suoi 29anni, a meno che non venga in prestito senza vincoli di acquisto

  27. lo daranno al club dei pigiami in prestito secco o semigratis. a noi chiedono la luna, ai pigiamati regalano calciatori (vedi frattesi – che non voglio assolutamente)

  31. Il Liverpool più di due anni fa lo comprò dalla Juve per 15 milioni bonus inclusi, passa mezza stagione in infermeria e l’altra metà sulla panchina, non è stato neanche inserito nella lista UEFA per giocare la CL, ma il costo del suo cartellino, per qualche assurda ragione, sarebbe sempre 15 milioni. Ma solo a noi i giocatori si svalutano?

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