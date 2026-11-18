Il Milan fa sul serio per Endrick e prepara un’offerta da 70 milioni di euro per strapparlo al Real Madrid. Una mossa che rischia di complicare sensibilmente i piani della Roma, da mesi sulle tracce del talento brasiliano in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riferisce TNT Sports Brasil, i rossoneri avrebbero già avviato i contatti con il club spagnolo e con l’entourage dell’attaccante, mettendo sul tavolo un progetto molto diverso da quello studiato a Trigoria.

La proposta del Milan sarebbe da 60 milioni di euro di parte fissa più altri 10 milioni di bonus. Un investimento complessivo da 70 milioni per acquistare Endrick a titolo definitivo, escludendo dunque la formula del prestito. Il club rossonero sarebbe inoltre disposto a riconoscere al brasiliano un sostanzioso aumento di stipendio rispetto agli attuali 3,2 milioni di euro netti a stagione. L’offerta dovrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni.

Il Real Madrid, pur mostrando una certa disponibilità a discutere la cessione, vorrebbe mantenere un controllo sul futuro del giocatore. La prima condizione sarebbe un diritto di recompra fissato a 85 milioni di euro, esercitabile entro uno o due anni. La seconda consisterebbe nella possibilità di pareggiare eventuali offerte future provenienti da altri club, per evitare che Endrick possa finire al Barcellona o a una diretta concorrente europea.

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Per la Roma lo scenario si fa inevitabilmente più complicato. Proprio questa mattina Matteo Moretto aveva ribadito a Rete Sport come i giallorossi fossero stati il club più attivo su Endrick tra settembre e l’inizio di novembre, senza mai abbandonare l’idea di portarlo nella Capitale. La strada individuata da D’Amico, però, passa principalmente attraverso un prestito, eventualmente accompagnato da clausole per un futuro acquisto. Un’offerta da 70 milioni per il cartellino cambierebbe completamente gli equilibri della trattativa.

Resta comunque un ostacolo importante anche per il Milan: José Mourinho non avrebbe ancora dato il proprio assenso alla partenza di Endrick. Il tecnico portoghese continua a considerare il ventenne una risorsa per il Real Madrid, nonostante il suo impiego limitato in questa stagione. La volontà del giocatore e la posizione dell’allenatore potrebbero dunque risultare decisive.

La Roma resta alla finestra, ma l’offensiva economica del Milan rischia di ridurre drasticamente i suoi margini di manovra. Se i rossoneri dovessero trasformare le indiscrezioni in una proposta concreta e ottenere il via libera del Real, per D’Amico diventerebbe molto difficile competere alle stesse condizioni. Il futuro di Endrick resta aperto, ma la concorrenza sta alzando decisamente la posta.

FONTE: TNT Sports Brasil