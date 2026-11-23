Samuel Lino continua a trascinare il Flamengo e la Roma non lo perde di vista. L’esterno brasiliano è stato protagonista anche della conquista del campionato, firmando il gol dell’1-1 contro il Palmeiras che ha consegnato matematicamente il titolo alla squadra carioca. Una rete pesantissima, che corona la migliore stagione della sua carriera e conferma le ragioni dell’interesse giallorosso.

Secondo quanto riferito da RTI Esporte, la Roma avrebbe riallacciato i contatti con l’entourage del giocatore, mostrando la disponibilità a investire fino a 45 milioni di euro per portarlo a Trigoria a gennaio. I numeri spiegano perché Samuel Lino sia diventato uno degli uomini mercato più interessanti del calcio sudamericano. Il 26enne ha chiuso la corsa al titolo con 13 gol e 9 assist in campionato, mentre considerando tutte le competizioni con il Flamengo è arrivato a 16 reti e 13 passaggi vincenti in 55 presenze stagionali. Un rendimento che lo ha riportato anche nel giro della nazionale brasiliana.

Il Flamengo, che aveva acquistato Lino dall’Atlético Madrid nell’estate del 2025 per circa 22 milioni di euro più bonus, non ha escluso una cessione, ma intende monetizzare al massimo l’eventuale partenza del suo attaccante. Il contratto fino al dicembre 2029 garantisce al club brasiliano una posizione di forza, anche se le esigenze di bilancio potrebbero favorire una trattativa nel 2027.

Per Gasperini, Samuel Lino rappresenterebbe un rinforzo dalle caratteristiche precise: un esterno offensivo di piede destro capace di partire da sinistra, saltare l’uomo e garantire gol e assist. Un profilo inseguito da tempo dalla Roma, che vuole aumentare ulteriormente le proprie soluzioni offensive per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Fonti: RTI Esporte, UOL