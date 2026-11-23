Samuel Lino continua a trascinare il Flamengo e la Roma non lo perde di vista. L’esterno brasiliano è stato protagonista anche della conquista del campionato, firmando il gol dell’1-1 contro il Palmeiras che ha consegnato matematicamente il titolo alla squadra carioca. Una rete pesantissima, che corona la migliore stagione della sua carriera e conferma le ragioni dell’interesse giallorosso.
Secondo quanto riferito da RTI Esporte, la Roma avrebbe riallacciato i contatti con l’entourage del giocatore, mostrando la disponibilità a investire fino a 45 milioni di euro per portarlo a Trigoria a gennaio. I numeri spiegano perché Samuel Lino sia diventato uno degli uomini mercato più interessanti del calcio sudamericano. Il 26enne ha chiuso la corsa al titolo con 13 gol e 9 assist in campionato, mentre considerando tutte le competizioni con il Flamengo è arrivato a 16 reti e 13 passaggi vincenti in 55 presenze stagionali. Un rendimento che lo ha riportato anche nel giro della nazionale brasiliana.
Il Flamengo, che aveva acquistato Lino dall’Atlético Madrid nell’estate del 2025 per circa 22 milioni di euro più bonus, non ha escluso una cessione, ma intende monetizzare al massimo l’eventuale partenza del suo attaccante. Il contratto fino al dicembre 2029 garantisce al club brasiliano una posizione di forza, anche se le esigenze di bilancio potrebbero favorire una trattativa nel 2027.
Per Gasperini, Samuel Lino rappresenterebbe un rinforzo dalle caratteristiche precise: un esterno offensivo di piede destro capace di partire da sinistra, saltare l’uomo e garantire gol e assist. Un profilo inseguito da tempo dalla Roma, che vuole aumentare ulteriormente le proprie soluzioni offensive per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.
Fonti: RTI Esporte, UOL
Da averlo a non averlo, farebbe differenza..
Ma, non capisco perché la stampa “carioca” insista nel proporre questo giocatore a queste cifre poi, quando con le stesse somme puoi comperare ben altro in Europa..
Sul fatto che la roma possa essersi interessata, visto che ricopre il ruolo che cerca la roma, ce posso pure crede.
Ma che gli venga attribuita una valutazione superiore ai fuoriclasse veri (tipo Godts, Malen e Malena) ci credo poco.
45 milioni si danno ad un 27enne solo se é tra i top in Europa. Non si danno ad uno che in Europa era un normalissimo giocatore e ha fatto solo una stagione buona in BRASILE.
Bè….Se facesse la stessa riuscita di Wesley…..
Con 45 milioni o poco più ti escono giocatori più forti, più giovani e più promettenti come Van bommel/nusa/ El mala
Facciamo finta.
Sarebbero troppi soldi per un 27enne (lo sarà a dicembre)? Sì e no.
Pro: ha 27 anni (non 35), quanti ne ha Malen ora (che anzi ne farà 28 a gennaio). Farebbe la fine di questo campionato e la 1a metà del prossimo ancora da 27enne, e sui numeri non si discute; sia in Portogallo che in Spagna non ha fatto male.
Contro: tra le caratteristiche più importanti di un esterno di Gasperini c’è senz’altro la velocità; a quale età la si inizia a perdere?
A voi i commenti!
secondo me è una boiata. 45 milioni per un 26enne che viene dal campionato brasiliano e avrebbe tempi di adattamento importanti.
Se verrà a gennaio, secondo me verrà dai campionati europei…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.