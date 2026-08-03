La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca dell’esterno offensivo richiesto da Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da GeGlobo, il club giallorosso ha messo nel mirino Kevin, attaccante brasiliano classe 2003 in forza al Fulham, presentando già una prima proposta per provare a portarlo nella Capitale.
Il tentativo, però, non è andato a buon fine. Il Fulham avrebbe respinto un’offerta della Roma da circa 50 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus, considerando Kevin un profilo destinato ad aumentare ulteriormente il proprio valore. La risposta negativa del club inglese non avrebbe comunque chiuso definitivamente la trattativa: non sono esclusi nuovi contatti e un possibile rilancio dei giallorossi, che continuano a valutare le soluzioni migliori per rinforzare il reparto offensivo.
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Nonostante l’interesse concreto per Kevin, la prima scelta indicata da Gasperini resta Antonio Nusa del Lipsia. Il norvegese continua a occupare il primo posto nella lista della dirigenza, mentre il brasiliano del Fulham rappresenta una delle alternative di maggior livello seguite dalla Roma.
FONTE: GeGlobo
se vabbè valutato 25 su transfermarket.. 23 anni mai convocato col Brasile 1 gol in Premier e mai sentito.. al massimo gli abbiamo offerto 30.. e comunque sia menomale che hanno rifiutato
serve un top in quel ruolo.. Nico Williams o Nusa o Martinelli
altrimenti meglio andare sul sicuro con Laurienté
dal Brasile…… vabbè
Ammiravo la capacità del duo D’Amico Gasperini.
Con l’Atalanta in grado di trovare giocatori forti ed a costi sostenibili
Ora sembrano conoscere solo calciatori che giocano in Inghilterra o dai costi esorbitanti.
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Ma DIAO o LAURIENTE’ come mai non vengono considerati ?
Diao lo scorso anno frenato da infortuni ma aveva fatto vedere qualità importanti.
LAURIENTE’ sempre un gran contributo in gol e assist.
Senza problemi di lingua alimentazione mentalità
Si sono sbagliati con Kevin Costner, contattato dai Friedkin per un film.
ogni giorno esce un nuovo giocatore da acquistare,l,’ideale per la fascia sinistra sarebbe Martinelli dell’Arsenal
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.