CALCIOMERCATO | Dalla Spagna: la Roma punta al colpo Lookman, Simeone detta le condizioni

La Roma cerca un colpo di livello per gennaio e dalla Spagna arriva una conferma dell’interesse per Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano dell’Atletico Madrid è tornato nei radar giallorossi dopo aver perso progressivamente spazio nelle gerarchie di Diego Simeone. Un’occasione che Gian Piero Gasperini conosce bene, ma che rischia di scontrarsi con la volontà del club spagnolo di non indebolire il proprio reparto offensivo.

A rilanciare la notizia è il quotidiano Mundo Deportivo, che dedica un approfondimento alla situazione dell’ex Atalanta. Dopo un impatto importante nei suoi primi mesi a Madrid, Lookman ha faticato a trovare continuità in questa stagione. Finora ha collezionato 15 presenze tra Liga e Champions League, con due gol e un assist. Ma soprattutto il suo peso nelle rotazioni si è progressivamente ridotto.

Il segnale più evidente è arrivato nell’ultima sfida contro il Barcellona. Nonostante l’Atletico fosse sotto nel punteggio, Simeone ha lasciato Lookman in panchina per tutta la partita, senza nemmeno esaurire le sostituzioni. Una scelta che ha alimentato interrogativi in Spagna sul ruolo del nigeriano e sulla sua capacità di riconquistare la fiducia dell’allenatore.

La Roma osserva con interesse. Gasperini conosce perfettamente Lookman, protagonista della storica vittoria dell’Atalanta in Europa League nel 2024, quando realizzò una tripletta contro il Bayer Leverkusen in finale. Il nigeriano rappresenterebbe quel rinforzo di qualità, velocità e imprevedibilità che il tecnico chiede da tempo per completare l’attacco. Un giocatore già pronto, con esperienza internazionale e una conoscenza approfondita dei meccanismi del suo allenatore.

Il vero ostacolo, però, è rappresentato dall’Atletico Madrid. Secondo lo scenario delineato dalla stampa spagnola, difficilmente Simeone accetterebbe di privarsi di Lookman senza poter contare su un sostituto di pari livello, se non superiore. Una condizione che complicherebbe notevolmente un’eventuale operazione a gennaio, soprattutto considerando che il club madrileno ha investito appena lo scorso febbraio 35 milioni di euro più cinque di bonus per acquistarlo dall’Atalanta.

Il contratto fino al 2030 rafforza ulteriormente la posizione degli spagnoli. Nonostante il minor impiego, Lookman non è dunque un giocatore che l’Atletico ha necessità di vendere. E senza un’alternativa all’altezza, una sua partenza a stagione in corso appare particolarmente difficile.

La pista resta quindi suggestiva, ma per il momento più complicata che concreta. Gasperini riabbraccerebbe volentieri uno dei protagonisti della sua Atalanta, ma per convincere l’Atletico a lasciarlo partire servirà molto più del semplice interesse della Roma. La situazione potrebbe cambiare soltanto se Simeone ricevesse garanzie adeguate sul suo eventuale sostituto.

FONTI: Mundo Deportivo, Repubblica.it