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CALCIOMERCATO | Dall’Inghilterra: su Gittens c’è ancora la Roma. Il Chelsea apre al prestito

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La Roma torna alla carica per Jamie Gittens, esterno offensivo del Chelsea già a lungo inseguito durante il mercato estivo. Il classe 2004 inglese è nuovamente tra i nomi valutati da Tony D’Amico per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini nella sessione di gennaio.

Secondo quanto riportato dal portale inglese TEAMtalk, il Chelsea sarebbe disposto a valutare una partenza in prestito di Gittens, pur mantenendo un controllo sul futuro del giocatore. Un’apertura importante rispetto all’estate, quando i Blues avevano respinto la proposta della Roma, che prevedeva 3 milioni per il prestito oneroso e 40 per il diritto di riscatto.

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Il 22enne sta trovando poco spazio a Londra e potrebbe cambiare aria per giocare con maggiore continuità. La concorrenza, però, non manca: diversi club inglesi ed europei sarebbero interessati all’ex Borussia Dortmund, che alla Roma ritroverebbe anche Donyell Malen, suo compagno ai tempi del club tedesco.

La ricerca di un esterno offensivo rapido e capace di saltare l’uomo resta una priorità per Gasperini, soprattutto dopo le difficoltà emerse nelle ultime partite di Champions League. Gittens rappresenta un profilo ideale per caratteristiche, ma non è l’unica pista seguita da D’Amico: restano vive anche le opzioni Endrick, Leweling e Kvernadze.

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7 Commenti

  1. Ditemi quel che volete ma a me uno come Gittens non dispiacerebbe A quanto ne so, Possiede un controllo millimetrico nello stretto, sa usare entrambi i piedi e gode di una velocità impressionante Non cura molto la fase difensiva e non si ha la certezza che possa reggere tutti i 90minuti Ma a quanto dicono, ha un potenziale di crescita enorme Poi se Gasperini lo ritiene adatto un motivo ci sarà Lo ammetto, mi attira piu’ lui che Endrick

  5. Ora,
    a parte che è fuori da un mese e non si sa neanche quando torna,
    stiamo parlando di un giocatore che l’anno scorso tra Premier e Coppa ha messo insieme 23 presenze per la bellezza di ZERO gol.
    Zero.
    Ha avuto UN anno buono in Bundes con il BD, dove giocava bene pure Sancho, e basta.
    in compenso giadagna CINQUE milioni all’anno.

    Ma vogliamo davvero perdere tempo a parlare di una cosa così?

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