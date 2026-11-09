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CALCIOMERCATO | D’Amico prepara due colpi alla Malen per il sogno scudetto

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Gian Piero Gasperini non si accontenta del secondo posto. E la Roma, adesso, può davvero cominciare a pensare in grande. Dopo undici giornate di campionato, i giallorossi hanno numeri e prestazioni che autorizzano a guardare oltre la semplice qualificazione in Champions League. Il tecnico non vuole porsi limiti e, con una squadra sempre più convincente, lo scudetto non sembra più soltanto un sogno proibito.

I numeri raccontano una Roma ormai stabilmente ai vertici del campionato: 31 gol segnati, appena 10 subiti e 27 punti conquistati in undici giornate. Ma a impressionare è soprattutto la varietà delle soluzioni offensive. La squadra non dipende più esclusivamente dai gol di Malen: segnano i difensori, da Hermoso a Balerdi, i centrocampisti come Cristante e Pisilli e i trequartisti, con Soulé e il sempre più sorprendente Rodrigo Mora.

E tutto questo è arrivato nonostante un’emergenza che, nelle ultime settimane, ha privato Gasperini di giocatori fondamentali. Nel frattempo, la crescita dei giovani sta offrendo nuove risorse alla squadra. Lulli, Ghilardi e soprattutto Mora stanno dimostrando di poter essere molto più che semplici alternative. Una profondità che fino a poche settimane fa sembrava mancare e che potrebbe rivelarsi preziosa nella seconda parte della stagione. Ma il vero salto di qualità potrebbe arrivare dal mercato di gennaio. Tony D’Amico ha già confermato la volontà di regalare a Gasperini quell’esterno offensivo rapido e capace di attaccare gli spazi che manca dalla scorsa estate. L’idea sarebbe quella di ripetere un’operazione sul modello Malen: un prestito con possibilità di riscatto per un giocatore di qualità che sta trovando poco spazio nel proprio club.

In questa prospettiva restano sotto osservazione Endrick e Jamie Gittens, rispettivamente al Real Madrid e al Chelsea. Due profili molto diversi, ma accomunati dalla ricerca di maggiore continuità. Le operazioni restano comunque complesse e non risultano accordi definiti. Non è escluso, inoltre, un intervento a centrocampo, reparto sul quale ci sono valutazioni in corso. Tra i nomi tornati d’attualità c’è Pierre-Emile Højbjerg del Marsiglia, già valutato in estate e nuovamente accostato ai giallorossi. L’esplosione di Lulli invece ha reso meno urgente un intervento sulle corsie laterali.

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La Roma arriva così alla sosta in piena corsa per le primissime posizioni, terza a 27 punti, a due lunghezze dalla Lazio capolista e a una dall’Inter. Alla ripresa il calendario proporrà le sfide con Parma e Monza, prima di un derby che potrebbe assumere un significato ancora più importante. Gasperini continua a predicare prudenza, ma non nasconde l’ambizione. E se la Roma riuscirà a mantenere questo rendimento, recuperando i suoi uomini migliori e aggiungendo qualità alla rosa, la possibilità di lottare per qualcosa di grande potrebbe diventare sempre più concreta.
FONTI: Leggo, Il Tempo

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15 Commenti

    • Endrick è indiscutibile,
      ma è una punta, al massimo mezza punta,
      non ha MAI, ripetiamo MAI, giocato a sinistra,
      e se l’identikit fornito da Gaspe e D’Amico è vero,
      non è l’uomo di gamba, profondità e piede destro che stiamo cercando.

      Gittens è reduce da un anno con ZERO, ripetiamo ZERO, gol.
      E quest’anno uguale.
      In base a cosa è un giocatore che ci serve?

  4. se a sinistra prendi uno che attacca ne devi anche un altro a tutta fascia con propensione a difendere almeno tanto quanto ad attaccare. poi un centrocampista.

  7. L’Inter vista ieri mi sembra oggettivamente più forte di tutti. Ma, c’è un ma, grosso così: lo scudetto l’ha già vinto l’anno scorso e molto probabilmente andando avanti con la stagione darà la priorità alla Champions League perdendo inevitabilmente punti in campionato.
    Quindi serve assolutamente un mercato di gennaio che ci renda più forti perché non si sa mai…

  8. Parla più di scudetto Gasperini, anche per spronare società e ambiente che deve abituarsi a pensare in una nuova dimensione, che tanti sedicenti tifosi proni a superstizioni e scaramanzie.

  9. Non dipende da Malena per i gol, ma la presenza di Malena rimane fondamentale, Castro è l’unico che vedo ancora indietro nei meccanismi di Gasperini. Gli infortuni ci sono stati e ci saranno, la rosa va completata ,speriamo intervengano anche se non mi aspetto i 3 innesti che servirebbero. Tra le partite di campionato menzionate non dimentichiamo gli impegni in Champions

  10. I precedenti dicono che non avverrà nulla di tutto questo. Durante le soste si parla di mercato a vanvera. La Roma è strutturata per tentativi all ultimo secondo che vanno a buon fine o saltano per variabili imprevedibili. Mi aspetto la solita tiritera. A tre ore dalla chiusura, con l aereo pronto, si cercherà di chiudere un colpo

  11. Darei un occhio a 2 giocatori del Brighton che stanno trovando pochissimo spazio.

    Per il ruolo di esterno offensivo di piede destro punterei il giapponese Mitoma.
    In scadenza a giugno 2027, veloce e bravo a saltare l’uomo ed impiegabile anche da quinto di sinistra offensivo.

    Per il centrocampo c’è il vecchio pallino di Gasp O’Riley, centrocampista fisicato, forte, tecnico, dotato di tiro e tempi d’inserimento ed impiegabile sia nei 2 dietro che avanzato dietro la punta.

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