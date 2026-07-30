Non c’è soltanto l’esterno offensivo nei pensieri della Roma. In queste ore il club giallorosso sta lavorando con grande intensità anche per rinforzare le corsie laterali, un reparto destinato a cambiare profondamente dopo le numerose uscite. Nella notte Fabrizio Romano ha confermato come la società sia molto attiva sul mercato dei terzini e che presto potrebbero arrivare sviluppi importanti.

La situazione è chiara: Angelino è ormai a un passo dal Deportivo La Coruña, Salah-Eddine è vicino al trasferimento all’Olympiacos per una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro, mentre Celik ha già salutato trasferendosi alla Juventus. Per questo la Roma dovrà intervenire con almeno un titolare e un’alternativa sulle fasce, un ruolo fondamentale nel sistema di Gian Piero Gasperini, dove gran parte della manovra offensiva nasce proprio dagli esterni.

Tra i nomi che continuano a circolare con maggiore insistenza c’è quello di Iván Fresneda. Lo spagnolo dello Sporting Lisbona viene indicato da tutti i quotidiani come uno dei profili più apprezzati a Trigoria e potrebbe diventare il nuovo esterno di destra, con Wesley destinato a trovare sempre più spazio sulla corsia opposta. Accanto a lui resta vivo anche il nome di Alessio Cacciamani, giovane talento del Torino. Si tratta di un profilo di prospettiva che piace alla Roma, anche se i granata lo considerano uno dei gioielli del proprio vivaio e non sembrano intenzionati a privarsene facilmente. La trattativa, dunque, si presenta complessa, ma il suo nome continua a essere seguito con attenzione.

Le prossime ore potrebbero quindi risultare decisive. La Roma vuole consegnare a Gasperini una batteria di esterni all’altezza del suo calcio e le corsie laterali rappresentano una delle priorità assolute di questa fase del mercato. Novità importanti in arrivo.

FONTI: Fabrizio Romano, Corsport, Gasport, Il Messaggero, Il Tempo, Leggo