CALCIOMERCATO | Dovbyk, flop anche a Bologna: a gennaio può tornare alla Roma

L’avventura di Artem Dovbyk al Bologna rischia di interrompersi già a gennaio. L’attaccante ucraino, arrivato in prestito dalla Roma durante l’estate, continua a faticare nel trovare spazio e soprattutto la migliore condizione fisica. Dopo la vittoria dei rossoblù a Cagliari, il tecnico Raffaele Palladino ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro al centravanti: “Artem deve spingere di più in allenamento, perché così facendo avrà anche lui la sua occasione”.
Parole che fotografano un momento complicato. Dovbyk ha realizzato appena un gol e non è ancora partito titolare in campionato, pagando anche le difficoltà nel recuperare la condizione dopo il lungo stop per l’infortunio di gennaio. Eppure l’ultima partita sembrava offrire un’occasione importante: con Piccoli indisponibile ed Enem alle prese con un problema al tendine, Palladino ha preferito affidarsi a Odgaard come centravanti, lasciando l’ucraino in panchina per tutti i novanta minuti. “Odgaard ha giocato perché è andato forte in allenamento e se l’è meritato. Dovbyk deve darmi di più”, ha ribadito l’allenatore.
Una situazione che inevitabilmente apre interrogativi sul futuro del giocatore. Il Bologna lo ha acquistato temporaneamente dalla Roma con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, ma allo stato attuale appare difficile immaginare che i rossoblù decidano di esercitarlo. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il club emiliano intende attendere fino a gennaio per valutare eventuali sviluppi. Non è esclusa neppure l’interruzione anticipata del prestito, con Dovbyk che potrebbe tornare momentaneamente nella Capitale per poi cercare una nuova sistemazione. Uno scenario ancora ipotetico, che richiederebbe naturalmente un’intesa tra le parti.
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Un epilogo che avrebbe del clamoroso, considerando le aspettative con cui l’ucraino aveva iniziato la nuova avventura. La scorsa estate Dovbyk aveva raccontato di voler ritrovare a Bologna il piacere di giocare dopo le difficoltà vissute nella Capitale. Finora, però, il rilancio non è arrivato e la concorrenza sembra averlo nuovamente relegato ai margini. Le prossime settimane saranno decisive: Palladino aspetta una risposta sul campo, mentre la Roma osserva interessata una situazione che potrebbe riaprire un dossier di mercato considerato ormai chiuso.
FONTI: Gazzetta dello Sport, Il Resto del Carlino
Ci rivediamo a Giugno insieme a Vaz e Elanoui
Aggiungici Kunbulla e completiamo l’opera.
Why not? Se riusciamo a piazzarlo con la stessa formula (prestito con diritto) in Spagna magari riusciamo a farci qualche spicciolo.
Ma dorme, ecco perchè. Credo che manco si renda conto delle richieste che gli fanno i mister. Ci sono voluti mesi per fargli capire i movimenti, di base, in campo con Ranieri (mi sembra che c’era lui, insomma in quell’anno) e alla fine tornava sempre a fare gli stessi errori (distrazioni soprattutto).
Bisognerebbe trovare un’altra squadra che se lo accolli alle stesse condizioni, altrimenti il Bologna può rimandarlo indietro? Non credo, penso che , parleranno per trovare una soluzione visto che non conviene neanche alla Roma che stia fermo un’altra stagione ma non conosco i regolamenti , si può venire meno unilateralmente ad un accordo e rispedire il pacco indietro?
diamolo a De Rossi, a lui piaceva tanto 😭
ma come ricorda ancora le vedove di Dovbik….con gasp vedrete quanto è forte!!
l’unico su cui ripongo qlche speranza è elanaui
L’ha voluto quel genio di DDR, così come Baldanzi
Se torna a gennaio come terzo attaccante lo terrei
il ritorno del paracarro ucraino!!!
Se gli hanno preferito sinora Piccoli, Odgaard ed Enem sarà certamente perché davano più affidamento di lui ma sottolineo anche il fatto che i primi sono giocatori di loro proprietà mentre Dobvick è un prestito.
Artem l’ha voluto Sartori uno che in carriera ha sbagliato molto poco, quindi aspetterei prima di ipotizzare possibili rientri a gennaio. Ritengo che Bologna possa essere la piazza giusta per Dobvick per rilanciarsi.
complimenti a chi lo ha preso….
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.