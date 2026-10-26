CALCIOMERCATO | Dovbyk, flop anche a Bologna: a gennaio può tornare alla Roma

L’avventura di Artem Dovbyk al Bologna rischia di interrompersi già a gennaio. L’attaccante ucraino, arrivato in prestito dalla Roma durante l’estate, continua a faticare nel trovare spazio e soprattutto la migliore condizione fisica. Dopo la vittoria dei rossoblù a Cagliari, il tecnico Raffaele Palladino ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro al centravanti: “Artem deve spingere di più in allenamento, perché così facendo avrà anche lui la sua occasione”.

Parole che fotografano un momento complicato. Dovbyk ha realizzato appena un gol e non è ancora partito titolare in campionato, pagando anche le difficoltà nel recuperare la condizione dopo il lungo stop per l’infortunio di gennaio. Eppure l’ultima partita sembrava offrire un’occasione importante: con Piccoli indisponibile ed Enem alle prese con un problema al tendine, Palladino ha preferito affidarsi a Odgaard come centravanti, lasciando l’ucraino in panchina per tutti i novanta minuti. “Odgaard ha giocato perché è andato forte in allenamento e se l’è meritato. Dovbyk deve darmi di più”, ha ribadito l’allenatore.

Una situazione che inevitabilmente apre interrogativi sul futuro del giocatore. Il Bologna lo ha acquistato temporaneamente dalla Roma con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, ma allo stato attuale appare difficile immaginare che i rossoblù decidano di esercitarlo. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il club emiliano intende attendere fino a gennaio per valutare eventuali sviluppi. Non è esclusa neppure l’interruzione anticipata del prestito, con Dovbyk che potrebbe tornare momentaneamente nella Capitale per poi cercare una nuova sistemazione. Uno scenario ancora ipotetico, che richiederebbe naturalmente un’intesa tra le parti.

Un epilogo che avrebbe del clamoroso, considerando le aspettative con cui l’ucraino aveva iniziato la nuova avventura. La scorsa estate Dovbyk aveva raccontato di voler ritrovare a Bologna il piacere di giocare dopo le difficoltà vissute nella Capitale. Finora, però, il rilancio non è arrivato e la concorrenza sembra averlo nuovamente relegato ai margini. Le prossime settimane saranno decisive: Palladino aspetta una risposta sul campo, mentre la Roma osserva interessata una situazione che potrebbe riaprire un dossier di mercato considerato ormai chiuso.

FONTI: Gazzetta dello Sport, Il Resto del Carlino