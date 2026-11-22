Artem Dovbyk ha detto sì al Valencia e spinge per tornare in Spagna già a gennaio. L’attaccante ucraino, attualmente in prestito al Bologna, avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento, autorizzando il suo entourage a lavorare per favorire l’operazione. A riferirlo è Cadena SER, che cita fonti vicine alla Roma. La volontà del calciatore sarebbe dunque chiara: lasciare l’Emilia e tornare nella Liga dal prossimo 1° gennaio.

Il Valencia avrebbe individuato nell’ex Girona un possibile rinforzo per il proprio reparto offensivo, ma l’operazione è ancora tutta da costruire. La formula preferita dal club spagnolo sarebbe quella di un prestito fino a giugno 2027 con diritto di riscatto non obbligatorio, soluzione che permetterebbe di rinviare un eventuale investimento definitivo sul cartellino del centravanti.

Il nodo principale riguarda però le società coinvolte. Dovbyk è infatti ancora legato al Bologna, dove si è trasferito in estate nell’ambito dell’operazione che ha portato Santiago Castro alla Roma per 35 milioni di euro. L’ucraino avrebbe dovuto rilanciarsi in rossoblù, ma la sua esperienza si sta rivelando deludente. Dopo l’esonero di Domenico Tedesco e l’arrivo di Raffaele Palladino, lo spazio a disposizione del centravanti si è ulteriormente ridotto: appena 21 minuti complessivi nelle ultime sei gare e un solo gol stagionale, realizzato contro il Sassuolo a settembre.

La Roma, che nell’estate del 2024 aveva investito circa 35 milioni più bonus per acquistare Dovbyk dal Girona, sarebbe disposta a valutare una proposta del Valencia. Prima, però, servirebbe un accordo con il Bologna per interrompere anticipatamente il prestito. Come già emerso nei giorni scorsi, i rossoblù non possono semplicemente restituire il giocatore senza un’intesa con la società giallorossa.

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Secondo Cadena SER, esiste anche una possibile base economica per l’operazione. Il Bologna avrebbe versato alla Roma 3 milioni di euro per il prestito estivo e, seguendo gli stessi parametri, il Valencia potrebbe mettere sul piatto circa 1,5 milioni per i sei mesi restanti, assumendosi inoltre il 50% dell’ingaggio del calciatore, stimato intorno ai 5 milioni annui. Si tratta tuttavia di un’ipotesi di lavoro, non di cifre già concordate tra i club.

La disponibilità di Dovbyk rappresenta comunque un primo passo concreto verso una possibile soluzione. Il Valencia sembra interessato, l’ucraino vuole cambiare aria e la Roma avrebbe tutto l’interesse a individuare una sistemazione che permetta di rilanciare il valore del giocatore, senza appesantire ulteriormente il proprio bilancio. Ora la palla passa alle tre società, chiamate a trovare un’intesa per trasformare l’interesse in una vera trattativa.

Fonte: Cadena SER