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CALCIOMERCATO | Dovbyk sempre più ai margini del Bologna: si valuta un rientro alla Roma già a gennaio

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Artem Dovbyk rischia di tornare alla Roma già a gennaio. L’avventura al Bologna, nata con l’obiettivo di rilanciare l’attaccante ucraino dopo una stagione complicata, non sta dando i risultati sperati. E adesso il club rossoblù starebbe prendendo seriamente in considerazione la possibilità di interrompere il prestito con sei mesi di anticipo, riaprendo una questione che a Trigoria sembrava almeno temporaneamente risolta. A rilanciare questa ipotesi è Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Una prospettiva che trova riscontro anche nelle ricostruzioni del Resto del Carlino, secondo cui il Bologna starebbe valutando le possibili uscite di gennaio, compresa quella dell’ex Girona.

I numeri raccontano un’esperienza finora deludente: cinque presenze in campionato, nessuna da titolare e appena un gol. Ma è soprattutto il progressivo arretramento nelle gerarchie di Raffaele Palladino a preoccupare. Anche in assenza di altri attaccanti, il tecnico ha spesso preferito soluzioni alternative, adattando Odgaard al ruolo di centravanti. Nell’ultima partita contro il Parma, Dovbyk è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti.

A pesare sulle valutazioni del Bologna c’è anche l’aspetto economico. L’ucraino percepisce circa tre milioni di euro netti a stagione, un investimento importante per un calciatore che attualmente non trova spazio. Il prestito, con diritto di riscatto, scade il 30 giugno 2027, ma le parti potrebbero discutere una conclusione anticipata del rapporto.

La situazione, però, non è ancora definita. Nei giorni scorsi l’amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci ha escluso, almeno pubblicamente, l’intenzione immediata di cedere Dovbyk, sottolineando che il giocatore possiede qualità importanti e deve soprattutto ritrovare fiducia. Una posizione più prudente rispetto alle indiscrezioni di mercato, che lascia aperta la possibilità di un rilancio nelle prossime settimane.

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Per la Roma, un eventuale rientro rappresenterebbe soprattutto un problema da risolvere sul mercato. Gasperini ha già impostato il reparto offensivo senza Dovbyk e il club sta lavorando per aggiungere nuove caratteristiche all’attacco. Ritrovarsi l’ucraino a Trigoria significherebbe dover individuare un’altra destinazione oppure rivalutare la sua posizione in rosa, con inevitabili ripercussioni anche sulla gestione dell’ingaggio.

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Intanto Dovbyk proverà a sfruttare la convocazione con l’Ucraina per ritrovare minuti e fiducia. Le prossime settimane potrebbero decidere il suo futuro, ma gennaio si avvicina e la Roma rischia di ritrovarsi un’altra operazione in uscita da gestire. Proprio mentre D’Amico cerca di trovare le risorse per consegnare a Gasperini i rinforzi richiesti.
FONTI: Matteo Moretto, Il Resto del Carlino, Corriere dello Sport

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