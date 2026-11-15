CALCIOMERCATO | Dovbyk, il Bologna vuole interrompere il prestito e incontra D’Amico: decide la Roma

Il Bologna vorrebbe interrompere il prestito di Artem Dovbyk già a gennaio, ma la decisione non dipende soltanto dal club rossoblù. Secondo quanto riferisce oggi Il Messaggero, nei prossimi giorni è previsto un confronto con la Roma per discutere il futuro dell’attaccante ucraino, che non è riuscito a imporsi agli ordini di Raffaele Palladino. La novità riguarda soprattutto le condizioni dell’accordo stipulato in estate: la società giallorossa avrebbe un ruolo decisivo nell’eventuale interruzione anticipata del prestito.

Il contratto tra i due club, secondo il quotidiano, attribuirebbe infatti alla Roma la facoltà di decidere sulla possibile conclusione anticipata dell’operazione. Il Bologna non potrebbe quindi limitarsi a restituire Dovbyk a Trigoria senza trovare un’intesa con i giallorossi. Un’eventuale risoluzione consensuale dovrebbe inoltre tenere conto della posizione del giocatore. Una situazione ben diversa da un semplice rientro automatico alla riapertura del mercato.

Le difficoltà dell’ucraino sono ormai evidenti. Arrivato a Bologna con l’obiettivo di ritrovare continuità, Dovbyk ha segnato appena un gol in campionato e non è mai riuscito a conquistare stabilmente un posto nelle rotazioni offensive. Secondo Tuttomercatoweb, nelle prime undici giornate ha accumulato soltanto 105 minuti in Serie A, scivolando progressivamente indietro nelle gerarchie di Palladino.

Il Bologna avrebbe quindi intenzione di valutare una separazione anticipata, ma la Roma non sembra interessata a riprendersi un giocatore che non rientra nei piani tecnici di Gasperini. Il problema principale sarebbe individuare una nuova destinazione. Senza un altro club disposto ad accogliere l’attaccante, difficilmente si creerebbero le condizioni per un accordo soddisfacente per tutte le parti.

Nel frattempo, Dovbyk avrà ancora alcune occasioni per provare a cambiare il proprio destino. Secondo la Gazzetta dello Sport, le prossime sei partite del Bologna, compresa la Coppa Italia, potrebbero essere decisive per le valutazioni del club. Un rendimento diverso potrebbe convincere Palladino a concedergli maggiore spazio, mentre il perdurare delle difficoltà renderebbe sempre più concreta la richiesta di interrompere il prestito.

Il confronto tra Roma e Bologna servirà dunque a capire se esista davvero una soluzione praticabile. La posizione dei giallorossi sarà determinante, ma al momento non risulta alcun accordo per il rientro anticipato dell’attaccante. D’Amico è già impegnato nella ricerca dei rinforzi richiesti da Gasperini e vorrebbe evitare di ritrovarsi a gennaio un’altra questione da risolvere. Il caso Dovbyk, invece, rischia di tornare presto sulla sua scrivania.

FONTI: Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport