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CALCIOMERCATO | Dybala, futuro sospeso fino a maggio. Pellegrini verso l’addio

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Paulo Dybala vuole continuare la sua avventura alla Roma, possibilmente fino al termine della carriera. Ma per discutere il prossimo rinnovo bisognerà aspettare maggio. È questo lo scenario raccontato oggi da Tuttomercatoweb, che fa il punto sui contratti dei giocatori giallorossi. Situazioni molto diverse tra loro: mentre la Joya dovrà attendere ancora qualche mese, per Marten de Roon sarebbe già arrivato il via libera alla prosecuzione del rapporto. Più incerto, invece, il futuro di Lorenzo Pellegrini.

Dybala ha firmato lo scorso luglio un contratto fino al 30 giugno 2027, accettando una significativa riduzione dell’ingaggio pur di restare nella Capitale. La volontà dell’argentino non sarebbe cambiata, ma la Roma vuole valutare con attenzione il suo rendimento e soprattutto la tenuta fisica. I problemi muscolari che lo hanno fermato anche in questa prima parte di stagione suggeriscono prudenza. Per questo, secondo TMW, ogni nuova discussione sarebbe rimandata a maggio o giugno, quando il club avrà un quadro più completo della sua stagione.

Discorso decisamente diverso per de Roon. Il centrocampista olandese, arrivato in estate su precisa richiesta di Gasperini, ha impiegato poche settimane per conquistare tutti. Affidabilità, esperienza e rendimento lo hanno reso un elemento prezioso, soprattutto durante l’assenza di Koné e dovrebbe restare fino al 2028. Tra i giocatori destinati a proseguire in giallorosso dovrebbe esserci anche Mario Hermoso, per il quale si lavora a un rinnovo biennale fino al 2029. Il difensore spagnolo ha riconquistato un ruolo importante con Gasperini e la società vorrebbe premiarlo con un nuovo accordo.

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Decisamente meno rassicurante la situazione di Lorenzo Pellegrini, per il quale prende quota l’ipotesi dell’addio a fine stagione. Il centrocampista è legato alla Roma fino al giugno 2027: il lungo infortunio rende però più complicata la sua posizione. D’Amico dovrà quindi affrontare nei prossimi mesi decisioni importanti: blindare alcuni uomini di fiducia di Gasperini, valutare la continuità di Dybala e capire se esistano ancora le condizioni per proseguire insieme a Pellegrini.
FONTE: Tuttomercatoweb

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10 Commenti

  1. Continuo a dire che se questi giocatori vengono lasciati partire, andranno sostituiti. Invece di comprarne 3, dovresti comprarne 5 e quindi accontentarti di giocatori di livello più basso.
    Onestamente, preferirei prenderne TRE forti subito per completare la rosa, e l’anno successivo due forti (da 60 mln ciascuno) per sostituire Pellegrini e Dybala.
    Così migliori la squadra.
    Altrimenti, ripartiamo con i mezzi giocatori.

  2. Dybala se gioca anche solo la metà delle partite ci sta un rinnovo con modalità simili alle attuali, De Roon tutta la vita, preziosissimo ed un allenatore in campo, un esempio fuori, Pellegrini è di fatto un ex giocatore se vuole rimanere solo gratis perché quest’anno non giocherà praticamente mai, l’anno di Ranieri ha fatto la comparsa, gli anni precedenti prendeva il doppio di Mctominay, di stipendi multimilionari ne ha già beneficiato a piene mani dando praticamente nulla tecnicamemte

  4. Dybala o lo si fa giocare con il contagocce, magari come subentrante di Mora, o è inutile tenerlo se, come avvenuto sempre in tutti questi anni, lo si fa giocare ogni volta che è disponibile

  6. Il futuro di Lorenzo Pellegrini si chiama Roma e basta. Io vi odio a tutti, mo domani se lo vedo glielo dico di persona di rimanere per sempre e a vita. Se volete la guerra e guerra avrete. Lui dà sempre tutto se stesso per qualcosa che più ama di qualsiasi altra cosa. Con la sua determinazione, orgoglio lo rende ancora più speciale. Per me è un’mozione immensa vederti correre e tifare una squadra che porto nel cuore fin da quando ne ho memoria la Roma vive dentro di me come di lui.

  7. Meglio puntare su Soule’ e Mora. Purtroppo Dybala e Pellegrini sono sempre infortunati. Anche con l’ingaggio ridotto non ha senso pagarli per andare in infermeria. Dispiace perche’ hanno dato tanto alla Roma ma meglio voltare pagina.

  9. Il futuro di Lorenzo Pellegrini si chiama Roma e basta. Io vi odio a tutti, mo domani se lo vedo glielo dico di persona di rimanere per sempre e a vita. Se volete la guerra e guerra avrete. Lui dà sempre tutto se stesso per qualcosa che più ama di qualsiasi altra cosa. Con la sua determinazione, orgoglio lo rende ancora più speciale. La Roma per me è una squadra che porto nel cuore fin da quando ne ho memoria la Roma vive dentro di me come di lui.

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