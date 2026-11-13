CALCIOMERCATO | Dybala, futuro sospeso fino a maggio. Pellegrini verso l’addio

Paulo Dybala vuole continuare la sua avventura alla Roma, possibilmente fino al termine della carriera. Ma per discutere il prossimo rinnovo bisognerà aspettare maggio. È questo lo scenario raccontato oggi da Tuttomercatoweb, che fa il punto sui contratti dei giocatori giallorossi. Situazioni molto diverse tra loro: mentre la Joya dovrà attendere ancora qualche mese, per Marten de Roon sarebbe già arrivato il via libera alla prosecuzione del rapporto. Più incerto, invece, il futuro di Lorenzo Pellegrini.

Dybala ha firmato lo scorso luglio un contratto fino al 30 giugno 2027, accettando una significativa riduzione dell’ingaggio pur di restare nella Capitale. La volontà dell’argentino non sarebbe cambiata, ma la Roma vuole valutare con attenzione il suo rendimento e soprattutto la tenuta fisica. I problemi muscolari che lo hanno fermato anche in questa prima parte di stagione suggeriscono prudenza. Per questo, secondo TMW, ogni nuova discussione sarebbe rimandata a maggio o giugno, quando il club avrà un quadro più completo della sua stagione.

Discorso decisamente diverso per de Roon. Il centrocampista olandese, arrivato in estate su precisa richiesta di Gasperini, ha impiegato poche settimane per conquistare tutti. Affidabilità, esperienza e rendimento lo hanno reso un elemento prezioso, soprattutto durante l’assenza di Koné e dovrebbe restare fino al 2028. Tra i giocatori destinati a proseguire in giallorosso dovrebbe esserci anche Mario Hermoso, per il quale si lavora a un rinnovo biennale fino al 2029. Il difensore spagnolo ha riconquistato un ruolo importante con Gasperini e la società vorrebbe premiarlo con un nuovo accordo.

Decisamente meno rassicurante la situazione di Lorenzo Pellegrini, per il quale prende quota l’ipotesi dell’addio a fine stagione. Il centrocampista è legato alla Roma fino al giugno 2027: il lungo infortunio rende però più complicata la sua posizione. D’Amico dovrà quindi affrontare nei prossimi mesi decisioni importanti: blindare alcuni uomini di fiducia di Gasperini, valutare la continuità di Dybala e capire se esistano ancora le condizioni per proseguire insieme a Pellegrini.

FONTE: Tuttomercatoweb